Мощный взрыв прогремел в метро Лондона: жуткие видео

В центре Лондона прогремел мощный взрыв. Произошло это 28 июня возле станции метро Elephant and Castle. На место уже прибыли 70 пожарных.

В соцсетях сообщают, что пожар начался рядом с бывшим торговым центром. На кадрах, обнародованных очевидцами, виден огромный столб черного дыма над британской столицей.

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Пожар вспыхнул около 14:00 по Лондону. Местных жителей предупредили, чтобы они позакрывали все окна и двери. Движение всех поездов в районе остановили.

Взрыв в центре Лондона: смотрите видео

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