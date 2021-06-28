Мощный взрыв прогремел в метро Лондона: жуткие видео
28 июня 2021 , 16:52Читати новину українською
Источник:BBC
В центре Лондона прогремел мощный взрыв. Произошло это 28 июня возле станции метро Elephant and Castle. На место уже прибыли 70 пожарных.
В соцсетях сообщают, что пожар начался рядом с бывшим торговым центром. На кадрах, обнародованных очевидцами, виден огромный столб черного дыма над британской столицей.
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Пожар вспыхнул около 14:00 по Лондону. Местных жителей предупредили, чтобы они позакрывали все окна и двери. Движение всех поездов в районе остановили.
Взрыв в центре Лондона: смотрите видео
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