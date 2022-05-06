Мощный взрыв прогремел в знаменитой гостинице "Саратога" на Кубе

В столице Кубы 6 мая произошел мощный взрыв в известной гостинице "Саратога". В результате взрыва гостиница в Гаване разрушена почти полностью.

По предварительным данным, произошел взрыв газа

Мощный взрыв в гостинице Гаваны прогремел утром 6 мая. На фотографиях видно, что два этажа легендарной пятизвездочной гостиницы частично разрушены.

Кстати Сгорела целая улица: в России снова масштабные пожары – горят дома и рынок

На место прибыли кубинская полиция и спасатели. Они разбирают завалы и пытаются найти уцелевших людей.

Очевидцы происшествия публикуют в соцсетях жуткие последствия взрыва.

На Кубе произошел взрыв в отеле "Саратога" – видео

Пока точно не известно, что стало причиной взрыва. По предварительным данным произошел взрыв газа.

Из фотографий, появившихся в социальных сетях, видно, что взрывная волна вынесла стены с обеих сторон. Зато верхние этажи не получили таких повреждений.



Отель "Саратога" после взрыва / Фото с твиттера Comandante Shinji



Отель "Саратога" после взрыва / Фото с твиттера Comandante Shinji

Люди слышали звук, похожий на взрыв бомбы

По данным Mirror, после взрыва некоторые гости отеля остались заблокированными на уцелевших верхних этажах. Сообщается, что люди слышали звук, похожий на взрыв бомбы.

Вблизи отеля находятся раненые люди. Также небезразличные кубинцы после взрыва спасали попавших под завалы людей.

В соцсетях пишут, что из-за взрыва тряслись здания в нескольких близлежащих кварталах. Также из-за взрыва пострадали соседние здания и авто, которые были рядом.

Фотографии очевидцев, которые появляются в соцсетях, свидетельствуют, что после взрыва в небо поднялся огромный столб дыма.

После взрыва в небо поднялся огромный столб дыма / Фото из твиттера Periódico Granma

Вероятно, пострадали дети

Местные ресурсы пишут, что в результате взрыва, вероятно, пострадали дети. Рядом с гостиницей "Саратога" расположена школа.

По предварительной информации, детей эвакуировали, а пострадавших – доставили в ближайшую больницу.

Заметим, что в 1880 году на месте нынешней гостиницы было складское помещение. В 1993 году здание было переоборудовано в гостиницу. В 2005 году отель открыли снова.