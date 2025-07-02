2 июля, 18:50
Мощный взрыв слышали в Житомире, могла взорваться АЗС: в сети показали жуткие кадры
В Житомире 2 июля прогремел сильный взрыв. Вероятно он произошел на АЗС.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на местные паблики.
В среду, 2 июля, около 18:00 жители Житомира сообщили о громком взрыве в городе. По данным местных СМИ, он произошел на одной из автозаправочных станций на восточной окраине.
Движение транспорта затруднено.
Взрыв в Житомире / Фото ТСН
Местные СМИ сообщают, что на АЗС в поселке Березино прогремели несколько взрывов. По состоянию на 18:55 на выезде из Житомира в сторону Киева зафиксирована большая пробка. К месту происшествия выехали спасатели.
24 Канал пытается получить официальный комментарий от ГСЧС и правоохранительных органов.