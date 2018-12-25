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      Мощный снегопад наделал беды на Харьковщине: фото и видео

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      Во вторник, 25 декабря, на Харьковщине выпало около 25 сантиметров снега. Непогода нанесла немалые убытки всей области.

      Об этом в прямом эфире рассказала корреспондент 24 канала.

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      112 населенных пунктов остались без света, там сейчас работают ремонтные бригады, которые каждый час отчитываются о восстановлении электроснабжения в жилых домах, больницах, учебных заведениях и тому подобное.

      Относительно трасс и транспорта, то 225 единиц и более тысячи коммунальщиков спецтехники расчищают областные и государственные трассы. Однако не обошлось без пробок.

      харків
      Непогода в Харькове

      харків

      Харьков

      В самом Харькове с 7:00 до 9:00 часов были перебои с наземным электротранспортом. Горожане массово жаловались об остановке троллейбусов, а также, что трамваи сходили с рельсов.

      харків
      Снегопад в Харькове

      харків
      Снегопад

      Международный аэропорт "Харьков" из-за метели отсрочил четыре рейса. Еще один рейс отменили.

      Теги: Непогода в Украине Новости Украины Стихийный бедствия Новости Харькова
      Источник: 24 канал
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