Мосийчук создает собственную партию и идет в Раду как мажоритарщик

Народный депутат Игорь Мосийчук планирует баллотироваться на внеочередных выборах в Верховную Раду в 94-м одномандатном мажоритарном округе на Киевщине. А еще Мосийчук создает общественное движение, а после выборов планирует основать новую политическую силу.

Мосийчук 24 мая сообщил, что выходит из рядов "Радикальной партии Олега Ляшко". Все из-за серьезных идеологических разногласий, которые влекли за собой конфликты с отдельными членами команды.

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Мосийчук отметил, что умышленно не создает партию до выборов, чтобы не мешать "Радикальной партии", ряды которой нардеп недавно оставил, и предотвратить обвинения в создании противостояния.

Я убежден, что пришло время борьбы идеологий. Если действующая власть исповедует либертарианство (имеется в виду "Слуга народа"), то мы с единомышленниками идем путем национализма 21-го столетия. Национализм – это, прежде всего, защита национальных интересов: экономических и геополитических,

– написал Мосийчук в своем Facebook.

Нардеп также сообщил, что члены его команды на парламентские выборы идут по мажоритарным округам: Алексей Данилов – 66-м на Житомирщине, Игорь Линчевский – 148-м на Полтавщине.

"Лично для себя я также вполне серьезно рассматриваю участие в выборах по (94-му, – ред.) Мажоритарному округу", м подчеркнул политик.

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Кто еще будет баллотироваться в Раду в 94-м мажоритарном округе?

Александр Дубинский – журналист, ведущий программы "Деньги" на телеканале "1+1".

Игорь Кононенко – лидер фракции "Блок Петра Порошенко" в парламенте.

Что известно об Игоре Мосийчуке?

Украинский политик, журналист, бывший заместитель командира добровольческого батальона "Айдар" и нардеп от "Радикальной партии". Был активистом националистических движений в Украине в 90-х годах. Политзаключенный режима экс-президента Виктора Януковича по делу "васильковских террористов" (в январе 2014 года получил 6 лет тюрьмы, амнистирован в феврале после победы Евромайдана).



В 2015 Мосийчука лишили депутатской неприкосновенности и арестовали в здании парламента. Причина – подозрение в получении взятки и других уголовных преступлениях. В 2016 Верховный Суд признал эти действия прокуратуры незаконными.



В 2017 году на Мосийчука совершили покушение – мощный взрыв прогремел возле здания телеканала "Эспрессо TV". Мосийчук понес тяжелые ранения и именно поэтому сейчас ходит с палкой. При взрыве также погибли 2 охранника депутата.