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      Мосійчук створює власну партію і йде в Раду як мажоритарник

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      Мосійчук іде на парламентські вибори як мажоритарник
      Мосійчук іде на парламентські вибори як мажоритарник / Facebook-сторінка Ігоря Мосійчука

      Народний депутат Ігор Мосійчук планує балотуватися на позачергових виборах до Верховної Ради в 94-му одномандатному мажоритарному окрузі на Київщині. А ще Мосійчук створює громадський рух, а після виборів планує заснувати нову політичну силу.

      Мосійчук 24 травня повідомив, що виходить з лав "Радикальної партії Олега Ляшка". Усе через серйозні ідеологічні розбіжності, які тягли за собою конфлікти з окремими членами команди.

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      Мосійчук зауважив, що умисно не створює партію до виборів, щоб не заважати "Радикальній партії", лави якої нардеп нещодавно залишив, і запобігти звинуваченням у створенні протистояння.

      Я переконаний, що настав час боротьби ідеологій. Якщо чинна влада сповідує лібертаріанство (мається на увазі "Слуга народу"), то ми з однодумцями ідемо шляхом націоналізму 21-го сторіччя. Націоналізм – це, перш за все, захист національних інтересів: економічних і геополітичних,
      – написав Мосійчук у своєму Facebook.

      Нардеп також повідомив, що члени його команди на парламентські вибори ідуть по мажоритарних округах: Олексій Данилів – 66-му на Житомирщині, Ігор Лінчевський – 148-му на Полтавщині.

      "Особисто для себе я також цілком серйозно розглядаю участь у виборах по (94-му, – ред.) мажоритарному округу", – наголосив політик.

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      Хто ще балотуватиметься в Раду в 94-му мажоритарному окрузі?

      Олександр Дубінський – журналіст, ведучий програми "Гроші" на телеканалі "1+1".

      Ігор Кононенко – лідер фракції "Блок Петра Порошенка" в парламенті.

      Що відомо про Ігоря Мосійчука? Український політик, журналіст, колишній заступник командира добровольчого батальйону "Айдар" і нардеп від "Радикальної партії". Був активістом націоналістичних рухів в Україні у 90-х роках. Політв'язень режиму екс-президента Віктора Януковича у справі "васильківських терористів" (у січні 2014 року отримав 6 років в’язниці, амністований у лютому після перемоги Євромайдану).

      У 2015 Мосійчука позбавили депутатської недоторканності та арештували в будівлі парламенту. Причина – підозра в отриманні хабара та інших кримінальних злочинах. У 2016 Верховний Суд визнав ці дії прокуратури незаконними.

      2017 року на Мосійчука скоїли замах – потужний вибух пролунав поблизу приміщення телеканалу "Еспресо TV". Мосійчук зазнав важкого поранення і саме тому зараз ходить з ціпком. Під час вибуху також померли 2 охоронці депутата.

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      Теги: Новини України Верховна Рада Новини політики Ігор Мосійчук Парламентські вибори 2019 Радикальна партія
      Джерело: 24 канал
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