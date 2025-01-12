Москалькова врет о пропавших россиянах на Курщине, – Дмитрашковский
Российский омбудсмен Татьяна Москалькова днями ранее опубликовала в сети "список" из 517 пропавших без вести россиян в Курской области. Впрочем, данные о "розыске" являются откровенной ложью.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой заявление пресс-офицера временной военной комендатуры на территории России Алексея Дмитрашковского в эфире телемарафона.
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"Списки пропавших" Москальковой являются ложью
Дмитрашковский заявил, что Москалькова в своих сообщениях со списками пропавших без вести россиян в Судже откровенно врет. Так, омбудсмен заявила лишь о 517 пропавших без вести, однако эта цифра гораздо больше.
Лично силами комендатуры было разыскано более 600 человек и об этом свидетельствуют видео в открытых источниках с этими жителями. И это до 1 декабря 2024 года. То есть госпожа Москалькова фиктивно выполняет функции на своем посту, она не занимается работой,
– сообщил Дмитрашковский.
Он также добавил, что Силы обороны Украины получали обращения от россиян и самостоятельно разыскивали людей в Суджанском районе.
Ранее Москалькова опубликовала список с 517 пропавшими без вести россиянами. Впрочем, за это ее раскритиковали в сети. Под ее сообщением пользователи начали оставлять гневные комментарии, а жители Курщины выражали возмущение, ведь в списке пропавших без вести есть довольно бессмысленные обозначения. Так, разыскивают "девочку 12 лет с Гуева", однако никаких других данных о ней нет. Также в списке есть "жители села Гуево", однако, как и с "девочкой", нет никакой другой информации.
Кроме того, губернатор Курской области сообщал, что в целом власти получили 1 174 заявления на розыск. 240 человек уже нашли.