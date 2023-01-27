Москалькова сбросила флаги ЕС и Турции на встрече с Лубинцем в Анкаре: видео инцидента
Источник:Эмине Джапарова
Российская омбудсменка Татьяна Москалькова во время встречи в Анкаре сбросила со стола флаги Турции и Евросоюза. Вероятно, это было случайно, но поставить флажки назад чиновница не торопилась.
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец поднял флаги. Видео инцидента опубликовала первый заместитель министра иностранных дел Эмине Джапарова.
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Во время Международной конференции "Будущее прав человека в 21 веке" Лубинец поднял с пола и установил на место флаги.
Украина не позволит неуважения со стороны страны-агрессора к друзьям и партнерам,
– подчеркнула Джапарова.
Москалькова сбросила флаги, смотрите видео:
Как прошли новые переговоры омбудсменов
Омбудсмены Украины, Турции и России 27 января провели онлайн-переговоры. Лубинец рассказывал, что они с Москальковой обсудили актуальные вопросы по предварительным договоренностям. По его словам, эта встреча – продолжение переговоров, состоявшихся во время недавнего визита в Анкару.
Сама Москалькова заявляла якобы о "содействии обмену тяжело раненых. Говорит, что обсуждали помощь компетентным органам в возвращении граждан, подлежащих депортации".
Напомним, Украина недавно передала России список из находящихся в плену 748 тяжелобольных защитников Украины.