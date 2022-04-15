Московиты требуют "бахнуть ядерной бомбой" за крейсер, но им безразличны 500 утопленников

Показательна реакция московитов на затопление "Москвы". Истерики о "гордости флота", конспирологии об "участии НАТО", угрозы Украине и призывы уничтожить Киев...

Оккупанты жалеют только железо

Единственное, что никого почти не волнует – это судьба экипажа. Приблизительно 500 человек. Да, "министерство убийств" рассказало, что "всех спасли", но они тогда же говорили, что "ничего серьезного" с самой "Москвой" не случилось.

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Очевидно, если разрушения столь большого корабля были настолько серьезны, что он утонул (несмотря на всю "плавучесть", которой так гордились московиты), то уже в момент взрывов не могло не быть жертв.

Потому не ясно, как они так быстро в условиях шторма "всех эвакуировали". Где сами "эвакуированные"? Куча возникающих у нас вопросов, но рядовых московитов не волнуют вообще. У них крейсер потопили! А люди... Это только "приложение" к крейсеру – хр*н с ними. Да, именно всех этих особей Навальный призывает в чем-то "убеждать" через рекламу на ютубе.

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Жаждущие смерти

И вы их комментарии почитайте. Все они знают. И что это война. И что продолжаются массовые убийства украинцев (недостаточные, на их взгляд). И что теперь нужно точно "бахнуть ядерной бомбой".

И теперь труднее будет делать вид, что ты не знал... 80 лет назад можно было не знать, а тут ты все знаешь, но сознательно выбираешь зло.

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