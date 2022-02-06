О сюжетах 24 канала, которые стали самыми популярными за неделю – узнавайте далее

К теме Зеленского пригласили на Мюнхенскую конференцию: Путин отказался от визита

Шпионы в Харькове

Харьковчане провели "Марш единства". Причиной стало то, что в регионе всего за неделю дважды разоблачили российских шпионов. Украинцы решили показать, что Харьков – это Украина.

В Харькове борются со шпионами: смотрите видео

Выбор Германии

Запад раскритиковал Германию из-за нежелания предоставлять оружие Украине на фоне угрозы со стороны России. В то же время немецкое правительство уверило, что будет поддерживать страну другими способами. Вероятнее всего, новый канцлер не спешит менять политику в отношении России.

Германия стоит перед выбором: смотрите видео

Дети провалились под лед

В Херсонской области трое детей провалились под лед – это произошло на замерзшей местной реке. Девочка вместе с младшими братьями упали, потому что хотели проверить прочность льда.

Дети провалились в ледяную воду: смотрите видео

Прощание с убитыми в Днепре

В Херсонской области попрощались с тремя нацгвардейцами, которых расстрелял в Днепре срочник Артем Рябчук. Со старшим лейтенантом и начальником караула Александром Богдановым прощались родители и жена. Без отца осталось 2 детей.

Прощание с убитыми нацгвардейцами: смотрите видео

Параворкаутер готовится к рекорду

Харьковчанин Николай Хомяков не считается с диагнозом ДЦП. Он в 19 лет стал мастером спорта по плаванию, а уже в 20 лет замахнулся на национальное достижение. Параворкаутер активно готовится установить рекорд Украины.

Николай Хомяков покорил уже 2 вида спорта: смотрите видео