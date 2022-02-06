О сюжетах 24 канала, которые стали самыми популярными за неделю – узнавайте далее
К теме Зеленского пригласили на Мюнхенскую конференцию: Путин отказался от визита
Шпионы в Харькове
Харьковчане провели "Марш единства". Причиной стало то, что в регионе всего за неделю дважды разоблачили российских шпионов. Украинцы решили показать, что Харьков – это Украина.
В Харькове борются со шпионами: смотрите видео
Выбор Германии
Запад раскритиковал Германию из-за нежелания предоставлять оружие Украине на фоне угрозы со стороны России. В то же время немецкое правительство уверило, что будет поддерживать страну другими способами. Вероятнее всего, новый канцлер не спешит менять политику в отношении России.
Германия стоит перед выбором: смотрите видео
Дети провалились под лед
В Херсонской области трое детей провалились под лед – это произошло на замерзшей местной реке. Девочка вместе с младшими братьями упали, потому что хотели проверить прочность льда.
Дети провалились в ледяную воду: смотрите видео
Прощание с убитыми в Днепре
В Херсонской области попрощались с тремя нацгвардейцами, которых расстрелял в Днепре срочник Артем Рябчук. Со старшим лейтенантом и начальником караула Александром Богдановым прощались родители и жена. Без отца осталось 2 детей.
Прощание с убитыми нацгвардейцами: смотрите видео
Параворкаутер готовится к рекорду
Харьковчанин Николай Хомяков не считается с диагнозом ДЦП. Он в 19 лет стал мастером спорта по плаванию, а уже в 20 лет замахнулся на национальное достижение. Параворкаутер активно готовится установить рекорд Украины.
Николай Хомяков покорил уже 2 вида спорта: смотрите видео