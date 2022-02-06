Про сюжети 24 каналу, які стали найпопулярнішими за тиждень – дізнавайтесь далі
До теми Зеленського запросили на Мюнхенську конференцію: Путін відмовився від візиту
Шпигуни у Харкові
Харків'яни провели "Марш єдності". Причиною стало те, що у регіоні лише за тиждень двічі викрили російських шпигунів. Українці вирішили показати, що Харків – це Україна.
У Харкові борються зі шпигунами: дивіться відео
Вибір Німеччини
Захід розкритикував Німеччину через небажання надавати зброю Україні на тлі загрози з боку Росії. Водночас німецький уряд запевнив, що підтримуватиме країну в інші способи. Найімовірніше, новий канцлер не поспішає змінювати політику щодо Росії.
Німеччина стоїть перед вибором: дивіться відео
Діти провалились під кригу
На Херсонщині троє дітей провалились під кригу – це сталося на замерзлій місцевій річці. Дівчинка разом із молодшими братами впали, бо хотіли перевірити міцність криги.
Діти провалились у крижану воду: дивіться відео
Прощання із вбитими у Дніпрі
На Херсонщині попрощалися з трьома нацгвардійцями, яких розстріляв у Дніпрі строковик Артем Рябчук. Зі старшим лейтенантом і начальником варти Олександром Бугановим прощались батьки та дружина. Без батька залишились 2 дітей.
Прощання з вбитими нацгвардійцями: дивіться відео
Параворкаутер готується до рекорду
Харків'янин Микола Хомяков не зважає на діагноз ДЦП. Він у 19 років став майстром спорту з плавання, а вже в 20 років замахнувся на національне досягнення. Параворкаутер активно готується встановити рекорд України.
Микола Хомяков підкорив вже 2 види спорту: дивіться відео