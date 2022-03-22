Московские пранкеры говорили с Британией от имени Шмыгаля и "договаривались" о ядерном статусе

Министру обороны Великобритании Бену Уоллесу позвонил неизвестный. Он представился премьером Украины Денисом Шмыгалем.

Это сделали российские пранкеры. Они не в первый раз разыгрывали европейских чиновников.

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Мошенники опубликовали фрагмент разговора на своем уoutube-канале. Речь идет об Алексее Столярове ("Лексус") и Владимире Кузнецове ("Вован"). Они обещали продолжение.

О чем говорят на видео

Фрагмент видео занимает примерно минуту. Мошенник притворяется Денисом Шмыгалем и говорит, что Украина хочет "продолжить ядерную программу", чтобы защититься от России. Пранкер просит помочь такому стремлению.

После этого Бен Уоллес предостерегает, что это разозлит Россию. Впоследствии он сказал, что перед обсуждением таких вопросов Шмыгаль должен поговорить с премьер-министром Борисом Джонсоном.

Кажется, у Кремля дела пошли настолько плохо, что они теперь прибегают к розыгрышам и фейковым видео,

– отреагировал Бен Уоллес.

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