Це зробили російські пранкери. Вони не вперше розігрували та європейських посадовців.

До теми Просіть вимовити "паляниця", – Шмигаль відреагував на дзвінок шахрая главі Міноборони Британії

Шахраї опублікували фрагмент розмови на своєму уoutube-каналі. Мовиться про Олексія Столярова ("Лексус") і Володимира Кузнєцова ("Вован"). Вони обіцяли продовження.

Про що говорять на відео

Фрагмент відео займає приблизно хвилину. Шахрай вдає Дениса Шмигаля і каже, що Україна хоче "продовжити ядерну програму", щоб захиститися від Росії. Пранкер просить посприяти такому прагненню.

Після цього Бен Воллес застерігає, що це розлютить Росію. Згодом він сказав, що перед обговоренням таких питань Шмигаль повинен поговорити з прем'єр-міністром Борисом Джонсоном.

Здається, у Кремля справи пішли настільки погано, що вони тепер вдаються до розіграшів і фейкових відео,

– відреагував Бен Воллес.

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