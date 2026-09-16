Об этом сообщают пропагандистские СМИ.

Каковы подробности?

Фигурантам дела – Андрею Меркурьеву, Александру Зайцеву, Михаилу Рюмину и Сергею Канурину – решили не продлевать срок содержания под стражей.

Российские следователи инкриминировали мужчинам перевозку взрывчатки в составе организованной группы и совершение теракта, повлекшего значительный ущерб. В Следственном комитете России считали, что водители якобы входили в преступную группу, завербованную СБУ для проведения атак на военные объекты.

Сами задержанные свою вину категорически не признают и утверждают, что их использовали вслепую. По словам водителей, узнав о подозрительном грузе, они самостоятельно вызвали полицию и пытались сбивать беспилотники.

Что известно о "Паутине"?

1 июня СБУ провела масштабную спецоперацию "Паутина", в ходе которой осуществила атаку на сразу 4 российских военных аэродрома – "Белая", "Дягилево", "Оленья" и "Иваново".

В результате атаки, по данным СБУ, было поражено 41 самолет стратегической авиации России. Речь идет, в частности, о Ту-95МС, Ту-22М3, Ту-160, Ил-76, Ил-78 и А-50. Ориентировочная стоимость пораженной авиации, по оценке СБУ, составила около 7 миллиардов долларов.

Для атаки FPV-дроны заранее доставили на территорию России и спрятали в мобильных деревянных домиках на грузовиках. В нужный момент их крыши дистанционно открыли, после чего беспилотники направили на самолеты.

По словам Владимира Зеленского, операцию готовили более полутора лет. В ней было задействовано 117 дронов, которыми управляли 117 операторов. Президент также заявил, что украинских участников операции накануне вывели из России.