В московском аэропорту "Шереметьево" самолет столкнулся с техническим транспортом: видео аварии

16 декабря 2021 , 10:41
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Источник:

Gazeta.ru

В аэропорту "Шереметьево" в четверг, 16 декабря, самолет Airbus A350-900 крылом задел поливальную машину. В результате инцидента пострадал один человек.

Самолет должен был выполнить рейс из Москвы в Канкун (Мексика). Сначала персонал вообще не заметил столкновения. Тревогу забили сами пассажиры.

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Водителя, который был за рулем поливочной машины, пришлось вызвать "скорую".

Самолет должен был вылететь еще в 08:55. В то же время рейс был задержан. Все потому, что из-за столкновения с машиной самолет мог технически пострадать.

Пассажиры делятся в сети видео с места происшествия.

В "Шереметьево" самолет столкнулся с машиной: смотрите видео

В результате инцидента пострадал водитель: смотрите видео

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  • На борту находился только один человек – пилот.
  • Его тело было обнаружено на месте трагедии.
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  • В настоящее время правоохранители устанавливают детали крушения.
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Автор: Мар'яна Бекало