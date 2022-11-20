Громкий взрыв, обвал потолка и запах серы: в Москве в районе трех вокзалов масштабный пожар

Ежедневно в России "что-то происходит" и что-то то горит, то взрывается. Вот в воскресенье 20 ноября в Москве возник пожар в районе Комсомольской площади.

Фото и видео с места публикуют российские СМИ, сообщает 24 канал. Причины пожара пока неизвестны.

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Что происходит в Москве

Российские СМИ утверждают, что в районе трех вокзалов возле Комсомольской площади загорелся склад. На место уже выехали пожарные. Дым виден далеко от места происшествия.

Пожар в Москве: смотрите видео

В России уже заявили, что пожар возник в двухэтажном кирпичном здании, в котором есть не только склады, но и магазины. В частности, пожарные спасли 7 человек, которые оказались в огненной ловушке. Кроме того, местные жители говорят, что на Комсомольской площади слышен запах серы.

Телеграм-каналы пишут, что загорелся склад цветочного магазина. 7 человек, которые оказались в ловушке, прятались в холодильной камере. Информации о жертвах или пострадавших по состоянию на 14:40 нет.

Впоследствии российские СМИ сообщили, что еще 2 человека находятся на территории складов, где возник пожар. К слову, огонь распространился на площадь до 2 тысяч квадратных метров. Огонь настолько силен, что пожарные просят авиацию для ликвидации пожара.

Пожар в Москве: смотрите видео

Пожар набирает обороты. По состоянию на 15:00 известно, что на месте происшествия прогремел взрыв, в результате которого обрушилось 500 квадратных метров горящего потолка помещения.

Поскольку пожар, которому уже присвоили 3 ранг из 5 возможных, пылает вблизи Комсомольской площади, власти уже уверяют, что на движение поездов огонь, площадью уже более 2 тысяч квадратных метров никак не повлияет. Стоит отметить, что вблизи места пожара расположены Ленинградский, Ярославский и Казанский вокзалы Москвы.

Тем временем продолжается эвакуация соседних зданий из-за угрозы того, что огонь может перекинуться и на них.

Взрыв возле Санкт-Петербурга

19 ноября в Мурино в Ленинградской области, возле Санкт-Петербурга раздался громкий взрыв. Местный губернатор заявил, что во Всеволожском районе пылает газозаправочная станция. Впоследствии губернатор таки уточнил, что пожар возник в результате взрыва на газопроводе между районами Бернгардовка и Ковалево.

Сейчас причины взрыва, в результате которого вспыхнул пожар – неизвестны. Говорят, их устанавливают. В результате взрыва также возник мощный лесной пожар.

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