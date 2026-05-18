Эта ночь изменила Москву: как крупнейшая атака дронов стала кошмаром для Путина и чего ждать дальше

В ночь на 17 мая Москва и Московская область подверглись одной из самых массированных атак беспилотников за все время полномасштабной войны. В воздушном пространстве региона фиксировались сотни дронов, раздавались взрывы, а в сети появились многочисленные видео работы ПВО и пожаров на объектах.

Под ударом оказались стратегические цели в Московском регионе, в частности нефтеперерабатывающие и нефтетранспортные объекты, а также промышленные предприятия. Эксклюзивно для 24 Канала политические и военные эксперты разобрали, что эта атака изменила в понимании войны для россиян, какие военные цели выполнены и каких шагов ждать дальше от украинских СБС.

Чем особенна атака на Москву?

Эта атака имеет комплексный характер и выходит за пределы чисто военного инцидента, убежден политолог Игорь Чаленко. Атака одновременно формирует военный, информационный и политический эффект, который будет влиять на дальнейшую динамику войны.

Интересно, что с российской стороны была сдержанная или фрагментарная коммуникация от официальных структур и пропагандистских ресурсов. Это несколько контрастирует с их привычной практикой быстрого и массированного информационного реагирования на удары по территории Украины.

Российская риторика при этом снова возвращается к стандартным тезисам об "аналогов нет" и демонстрации якобы уникальных систем вооружений. Однако в нынешних условиях такие заявления выглядят скорее как воспроизведение устоявшихся нарративов, чем как новое содержание.

Удары по объектам в пределах так называемой "Великой Москвы" могут затрагивать как военную, так и энергетическую и логистическую инфраструктуру. При этом сама система московской агломерации является сложной и интегрированной, что усложняет разграничение отдельных элементов.

Украина продолжает действовать в логике асимметричного ответа, концентрируясь на поражении тех объектов, которые прямо или косвенно обеспечивают военную машину врага. Это соответствует общей стратегии постепенного истощения ресурсной базы.

А в политическом измерении ситуация в очередной раз подсвечивает отсутствие предпосылок для быстрого завершения боевых действий. Россия не демонстрирует готовности к деэскалации, зато делает ставку на затяжной характер войны.

В этой ситуации мы просто показываем, что Россия на самом деле становится слабее, и непосредственно становится слабее Путинский режим,

– резюмировал Чаленко.

Какие последствия самой масштабной атаки?

Атака украинских беспилотников по Москве и Московской области привела к поражению ряда важных объектов российской инфраструктуры. В частности, под удар попали Московский НПЗ, нефтеперекачивающая станция "Солнечногорская", нефтеперекачивающая станция "Володарская" и завод "Ангстрем".

Как сообщил представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук, это существенный перечень стратегически важных целей. На местах фиксировались взрывы и возгорания, что свидетельствует о попадании по объектам.

Военно-политические задачи наши силы обороны выполнили. и будут продолжать выполнять на московских болотах. И, конечно, мы говорим о психологическом моменте,

– отметил спикер.

Часть пораженной инфраструктуры непосредственно связана с нефтепереработкой и транспортировкой нефтепродуктов, а также имеет значение для российского военно-промышленного комплекса.

Братчук обратил внимание, что завод "Ангстрем" занимается микроэлектроникой, которая используется в российском ракетостроении, то есть в системах вооружения, которыми Россия наносит удары по Украине. Также удары по нефтеперекачивающим станциям и НПЗ могут влиять на логистику и поставки топлива в России, что имеет долгосрочные последствия для ее военных возможностей.

Что начинают понимать россияне?

Как считает военный аналитик Давид Шарп, удары дронов по Москве и Московской области нужно рассматривать как элемент постепенной эскалации и взаимного сдерживания между сторонами. В

Когда Украина наносит удары по объектам в глубине России, в частности в районе Москвы, это создает для российского руководства сложную дилемму. С одной стороны – есть соблазн усиливать удары по Украине, с другой – риск получить еще более болезненные удары в ответ. То есть каждый шаг повышает цену дальнейшей эскалации.

Особенность ударов по Москве заключается не только в военном эффекте, но и в сильном информационном и психологическом воздействии. События в столице сразу становятся заметными для всего общества, не могут игнорироваться властью и влияют на внутренние настроения.

Интересно, что после массированной атаки российские провоенные блогеры и пропагандистские ресурсы отреагировали довольно нервно – часть из них признает, что удары стали системными и создают для столицы ощущение постоянной угрозы. В их сообщениях звучит раздражение из-за того, что украинские беспилотники все чаще прорывают ПВО и достигают важных объектов в глубине России. Также они вынуждены констатировать, что даже усиление защиты Москвы не гарантирует безопасности, а сами атаки все сильнее влияют на внутренние настроения в России.

Такие атаки заставляют российское общество и элиты задавать вопросы об эффективности системы ПВО и общего хода войны. Это добавляет дополнительное политическое давление на руководство.

Игорь Чаленко отмечает, что российское руководство вынуждено реагировать на такие события или придумывать объяснения с опозданием, ведь удары по столице невозможно скрыть или проигнорировать. Это автоматически создает информационное давление на власть.

У Кремля возникает постоянная потребность формировать новые нарративы для внутренней аудитории – объяснять, почему война продолжается и как подобные атаки вписываются в официальную версию событий. Поэтому информационная реакция часто выглядит запоздалой или противоречивой.

Слова Мадяра, думаю, действительно являются пророческими. Хочешь не хочешь, сколько бы ты не стягивал "Панцирей" вокруг Москвы, не строил новых колец многоэшелонированной обороны, но это кольцо превращается в некоего пакмена, где оборона просто прорывается на сверхнизких высотах. И цели предусмотренные Силами Обороны для поражения все равно будут достигнуты,

– резюмировал Чаленко.

Напомним, что, что 17 мая "Мадьяр" опубликовал фото беспилотника с надписью "Moscow Never Sleeps", и намекнул, что эпоха "односторонней спокойной жизни" для российской столицы завершилась. Шансы сторон в противостоянии выровнялись, а ощущение безопасности для российской элиты в Москве и окружающих районах существенно изменилось.

Что известно о крупнейшей атаке на Москву?

В ночь на 17 мая Россия заявила об одной из самых массированных атак беспилотников на Москву и Московскую область с начала полномасштабной войны. По данным российских и украинских источников, в воздухе были сотни дронов, часть из которых якобы сбили средства ПВО россиян, но значительное количество смогло прорваться к целям в столичном регионе.

В результате атаки зафиксированы пожары и поражения на ряде объектов инфраструктуры. Среди них – Московский нефтеперерабатывающий завод в Капотне, нефтеперекачивающие станции и промышленные предприятия, в частности объекты, связанные с энергетикой и логистикой топлива. Также сообщалось о пожарах в районе аэропорта Шереметьево, что привело к отмене и задержкам рейсов.

Было также поражено Солнечногорская нефтеналивная станция – важный объект топливной инфраструктуры. Эта станция используется для хранения, перекачки и отгрузки бензина и дизельного топлива и входит в систему магистральных нефтепродуктопроводов региона.