Москва замерзает из-за пожара на подстанции: сколько районов без света

В Москве три района – без электричества и отопления. Пожар на подстанции бросил жителей столицы вражеского государства в жертву мороза.

В четверг ночью, 4 января, когда термометры показывали около 25 градусов мороза, жители Бибирево, Алтуфьево и Отрадного в Москве проснулись в холодных квартирах. Причиной стал пожар на подстанции, оставивший без света и тепла целые районы. "Горячая" новость быстро облетела местные телеграм-каналы, пишет 24 Канал.

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Москва в объятиях мороза

Жители столицы вражеского государства начали массово делиться своими "холодными" историями. Как информируют паблики, пожар вспыхнул утром 4 января в 06:00.

Сразу теплые московские квартиры превратились в холодильники – температура в них опустилась кое-где до отметки в 10 градусов по Цельсию.

Возгорание произошло в четверг утром на трансформаторной подстанции на северо-востоке Москвы, потребителей переключают на резервную схему электроснабжения,

– сообщают СМИ со ссылкой на МЧС России.

Следует сказать, что переключение на резервную схему электроснабжения не происходит мгновенно. Власти около 08:00 пообещали это сделать до 2 часов. И, очевидно, долгое время жители столицы России будут продолжать мерзнуть.

В то же время, телеграм-каналы публикуют кадры, на которых видно возгорание на электроподстанции. Что привело к пожару, кремлевские пропагандисты, конечно, не отмечают.

Как в Москве горела электроподстанция / Фото из российских телеграм-каналов

Вражеские информационные помойки утверждают, что расположена эта подстанция на Высоковольтном проспекте на северо-востоке столицы России.

На какой улице в Москве загорелась подстанция: смотрите на карте Google maps

Врага настигает карма

Следует упомянуть, что в прошлом году с осени российские оккупанты интенсивно обстреливали украинскую энергетическую инфраструктуру, пытаясь ее уничтожить. Оставить граждан нашего государства без света оккупантам не удалось – мы пережили морозы с графиками отключений и благодаря поддержке международных партнеров.

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В то же время спикер Сил обороны Юга Наталья Гуменюк убеждена, что этой зимой захватчики также будут наносить удары по нашей энергетике. По ее словам, атаки на энергетические объекты, вероятно, впереди, поэтому не стоит расслабляться.