Украина получила на северной границе де-факто еще одну территорию РФ. Об этом в комментарии сайту 24 канала рассказал эксперт Украинского института будущего по вопросам оккупированной части Донбасса, писатель, журналист и блогер Станислав Асеев.

Актуально Лукашенко слово в слово повторяет все мантры Путина

Цель России

Эксперт отметил, что де-юре Беларусь является независимой страной, но понятно, что там от независимости от России уже ничего не осталось. Асеев уверен, что там уже присутствуют российские войска в каком-то количестве.

Все это является вызовами для СНБО и для украинской разведки, которые должны понимать, что Беларусь – не такое тихое государство, которое, возможно, когда-то в чем-то было союзником Украины, подчеркнул специалист.

По его словам, сейчас обстановка абсолютно поменялась и надо учитывать те факторы, которые происходят, в том числе и на белорусско-польской границе.

Станислав Асеев говорит, что Россия хочет политически превратить Украину в еще одну губернию РФ / Фото "Апостроф"

Читайте Путин боится расширения НАТО на Восток: Столтенберг пообещал новую стратегическую концепцию

Чего хочет Россия

Специалист отметил, что общая цель России – то же самое сделать с Украиной, то есть превратить ее в еще какую-то губернию или область РФ. Это главная задача, к которой Кремль будет всегда идти, независимо от того, какой год за окном. Здесь вопрос в том, понимает ли украинское государство это.

Давление будет и к этому надо готовиться. Потому что главная проблема для Российской Федерации – наше вступление в НАТО. Как говорит Путин: "военное освоение" территории Украины странами НАТО", он так это называет. Но со всем тем, как бы он ни смотрел на эти вещи, это главная угроза для России и главный страх самого Путина,

– добавил эксперт.

По мнению Асеева, Путин будет продолжать давление, пока этот вопрос не решится в ту или иную пользу.

Путина раздражают разговоры о вступлении Украины в НАТО / Фото из архива сайта 24 канала

Журналист уверен, что если Украина все же когда-то дойдет до того, чтобы вступить в НАТО, то ничего катастрофического не произойдет и российский глава не решится на полномасштабную войну.

Лукашенко хочет возродить Советский Союз: что известно

Самопровозглашенный президент Беларуси ожидает, что в новом союзе двух стран учтут, мол, все ошибки Европейского Союза.

В то же время все "положительное" из Советского Союза оставят. Новый проект Лукашенко намерен создать с Путиным.

Ранее российский президент заявил, что для него развал СССР стал трагедией и "распадом исторической России".

Также он обвинил Украину в том, что она не передала России собственность Советского Союза, что якобы должна была сделать в обмен на погашение Россией ее внешнего долга.

Министерство иностранных дел Украины сразу отреагировало на такие заявления, там претензии назвали абсурдными.

Лукашенко посягнул на территориальную целостность Украины: смотрите видео