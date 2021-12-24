Україна отримала на північному кордоні де-факто ще одну територію РФ. Про це в коментарі сайту 24 каналу розповів експерт Українського інституту майбутнього з питань окупованої частини Донбасу, письменник, журналіст та блогер Станіслав Асєєв.

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Мета Росії

Експерт зазначив, що де-юре Білорусь є незалежною країною, але зрозуміло, що там від незалежності від Росії вже нічого не залишилося. Асєєв впевнений, що там вже присутні російські війська в якійсь кількості.

Все це є викликами для РНБО та для української розвідки, які мають розуміти, що Білорусь – не така тиха держава, яка, можливо, колись у чомусь була союзником України, наголосив фахівець.

За його словами, нині атмосфера абсолютно змінилася й треба зважати на ті фактори, які відбуваються, в тому числі й на білорусько-польському кордоні.

Станіслав Асєєв каже, що Росія хоче політично перетворити Україну на ще одну губернію РФ / Фото "Апостроф"

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Чого прагне Росія

Фахівець зазначив, що загальна мета Росії – те ж саме зробити з Україною, тобто перетворити її на ще якусь губернію чи то область РФ. Це головне завдання, до якого Кремль буде завжди йти, незалежно від того, який рік за вікном. Тут питання в тому, чи розуміє українська держава це.

Тиск буде і до цього треба готуватися. Бо головна проблема для Російської Федерації – наш вступ до НАТО. Як каже Путін: "военное освоение" территории Украины странами НАТО", він так це називає. Але з усім тим, як би він не дивився на ці речі, це головна загроза для Росії й головний страх самого Путіна,

– додав експерт.

На думку Асєєва, Путін буде продовжувати тиск, допоки це питання не вирішиться на ту чи іншу користь.

Путіна дратують розмови про вступ України до НАТО / Фото з архіву сайту 24 каналу

Журналіст впевнений, що якщо Україна все ж таки колись дійде до того, щоб вступити до НАТО, то нічого катастрофічного не відбудеться і російський очільник не наважиться на повномасштабну війну.

Лукашенко хоче відродити Радянський Союз: що відомо

Самопроголошений президент Білорусі очікує, що у новому союзі двох країн врахують, мовляв, усі помилки Європейського Союзу.

Водночас усе "позитивне" із Радянського Союзу залишать. Новий проєкт Лукашенко має намір створити з Путіним.

Раніше російський президент заявив, що для нього розвал СРСР став трагедією та "розпадом історичної Росії".

Також він звинуватив Україну в тому, що вона не передала Росії власність Радянського Союзу, що нібито мала зробити в обмін на погашення Росією її зовнішнього боргу.

Міністерство закордонних справ України одразу відреагувало на такі заяви, там претензії назвали абсурдними.