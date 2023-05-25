Москва и Минск подписали документ о размещении ядерного оружия в Беларуси, – СМИ

Россия и Белоруссия окончательно договорились о размещении российского тактического ядерного оружия в Белоруссии. Соответствующий документ был подписан министрами обороны двух стран.

Произошло это в Минске во время двусторонней встречи министра обороны Беларуси Виктора Хренина и министра обороны России Сергея Шойгу.

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В ходе встречи Хренин заявил, что Беларусь заинтересована в дальнейшем развитии стратегических отношений с Россией в военной сфере. Также российские СМИ сообщили, что Шойгу заявил, что Запад ведет необъявленную войну против России и Белоруссии.

Россия усиливает ядерные угрозы

Еще в апреле Россия провела учения для военных из Беларуси по обращению с тактическими ядерными боеголовками для ракет малой дальности "Искандер", сделав шаг к реализации своей угрозы разместить оружие на территории своего союзника.

Министерство обороны России заявило, что учения касались "хранения и использования тактических специальных боеприпасов" – эвфемизма, который используется для обозначения тактического ядерного оружия. В Минобороны Белоруссии подтвердили, что военнослужащие уже вернулись на базу после учений.

Что этому предшествовало

В конце марта бункерный диктатор Владимир Путин сказал, что до 1 июля в Беларуси будет достроено хранилище для российского тактического ядерного оружия.

Тогда самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о готовности принять от России и стратегическое ядерное оружие в случае необходимости.

Россия неоднократно угрожала применить ядерное оружие.

Владимир Зеленский сомневается, что Путин отважится применить ядерное оружие. Однако он заметил – никто до конца не знает, что у диктатора в уме. Российский президент утратил связь с реальностью, однако очевидно, что он хочет жить.