Об этом 24 Каналу рассказал журналист-международник Алексей Бурлаков. По его мнению, о применении Владимиром Путиным ядерного оружия не говорится.
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Угроза для субъекта России
Бурлаков отметил, что легион "Свобода России" и РДК не получают указаний от ГУР и Минобороны Украины. Они действуют законно и в правовом поле Украины, но борются за свою страну самостоятельно.
Журналист-международник обратил внимание, что в Европе очень беспокоятся, что российский диктатор Путин может применить ядерное оружие. Он убежден, что все должны быть спокойными, кроме россиян.
Я не нашел ответа, куда они его применят. В Белгородщине? Или куда там они должны ответить в соответствии со своей доктриной? Это угрожает существованию конкретного субъекта России. Поэтому о ядерном оружии здесь не говорится, о нападении Украины на Россию не говорится,
– считает он.
Бурлаков о событиях под Белгородом: смотрите видео
"Освобождение" Белгородской области: коротко
- Чтобы "освободить" российские регионы от режима Путина, легион "Свобода России" и РДК провели совместную операцию. Во время операции, которая началась 22 мая, уже освободили Козинку, Грайворон и Гору-Подол Белгородской области. По данным местных властей, двое гражданских были ранены, погибших нет.
- В Кремле, как обычно, сразу начали обвинять во всем "украинскую ДРГ". Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что Владимиру Путину сообщили о якобы попытке прорыва "украинских диверсантов" в Белгородскую область.
- Российские оккупанты после начала "освобождения" регионов от кремлевского режима объявили о реализации плана "Эдельвейс" в Белгородской области. Цель плана собрать все силовые структуры России для антитеррористических действий.
- Спикер ГУР МО Андрей Юсов сообщил, что теперь оккупантам свои войска стали необходимы и на своей территории, в Белгородской области. Поэтому Россия намерена с оккупированных территорий перебросить свои подразделения в пределах своих границ.