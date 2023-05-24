Про це 24 Каналу розповів журналіст-міжнародник Олексій Бурлаков. На його думку, про застосування Владіміром Путіним ядерної зброї не мовиться.
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Загроза для суб'єкта Росії
Бурлаков зазначив, що легіон "Свобода Росії" та РДК не отримують вказівок від ГУР та міноборони України. Вони діють законно та у правовому полі України, але борються за свою країну самостійно.
Журналіст-міжнародник звернув увагу, що у Європі дуже хвилюються, що російський диктатор Путін може застосувати ядерну зброю. Він переконаний, що усі повинні бути спокійними, окрім росіян.
Я не знайшов відповідь, куди вони її застосують. У Бєлгородщині? Чи куди вони повинні відповісти відповідно до своєї доктрини? Це загрожує існуванню конкретного суб’єкта Росії. Тому про ядерну зброю тут не мовиться, про напад України на Росію не мовиться,
– вважає він.
Бурлаков про події під Бєлгородом: дивіться відео
"Звільнення" Бєлгородської області: коротко
- Щоб "звільнити" російські регіони від режиму Путіна, легіон "Свобода Росії" та РДК провели спільну операцію. Під час операції, яка розпочалася 22 травня, вже звільнили Козинку, Грайворон і Гору-Поділ Бєлгородської області. За даними місцевої влади, двоє цивільних були поранені, загиблих немає.
- У Кремлі, як завжди, одразу почали звинувачувати у всьому "українську ДРГ". Речник Кремля Дмітрій Пєсков заявив, що Владіміру Путіну повідомили про нібито спробу прориву "українських диверсантів" у Бєлгородську область.
- Російські окупанти після початку "звільнення" регіонів від кремлівського режиму оголосили про реалізацію плану "Едельвейс" у Бєлгородській області. План має на меті зібрати всі силові структури Росії для антитерористичних дій.
- Речник ГУР МО Андрій Юсов повідомив, що тепер окупантам власні війська стали необхідними й на власній же території, у Бєлгородській області. Тому Росія має намір з окупованих територій перекинути свої підрозділи у межі свого кордону.