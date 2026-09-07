Москва надеется сломить Украину зимой, – Зеленский

Россия рассчитывает, что предстоящая зима поможет ей ослабить Украину и заставить Киев пойти на новые уступки. По словам Владимира Зеленского, Москва надеется нанести мощный удар благодаря зимнему наступлению и атакам на энергетическую инфраструктуру.

Об этом он рассказал в интервью Axios.

Что сказал Зеленский о планах Кремля?

Россия может попытаться использовать зимний период как инструмент давления на Украину. По его словам, в Кремле рассчитывают, что удары по украинской инфраструктуре и возможные наступательные действия позволят ослабить позиции Киева.

Россия действительно думает, что эта зима может помочь им нас сломить,

– сказал Зеленский.

Москва может рассчитывать на масштабное зимнее наступление, а также на продолжение атак на энергетические объекты Украины.

"Они надеются, что масштабное зимнее наступление и атаки на нашу инфраструктуру нанесут сильный удар, после чего Украина станет более уступчивой", – заявил президент.

В то же время Зеленский подчеркнул, что Украина уже пошла на все возможные компромиссы, а любой дальнейший дипломатический процесс должен предусматривать гарантии безопасности и экономическую поддержку.

Соединенные Штаты в настоящее время изучают возможные шаги, которые могли бы позволить Украине и России избежать масштабной эскалации в течение зимнего периода. Речь идет параллельно о попытке возобновить переговорный процесс по более широкому мирному соглашению.

Президент отметил, что американские посланники Стив Уиткофф и Джаред Кушнер во время поездок в Москву и Киев пытались "разблокировать" дипломатический процесс и привезли с собой новые идеи.

Есть идеи об энергетике [объектах], зерне [поставках], электроэнергетике [объектах], а также нефти и газе [экспорте]. У нас с Россией разные интересы,

– рассказал Зеленский.

Он подтвердил, что американский подход предусматривает две параллельные цели: возобновление переговоров и поиск договоренностей, которые могли бы сделать предстоящую зиму менее опасной.

"Это очень близко к реальности этих переговоров", – ответил Зеленский на вопрос о такой трактовке американской инициативы.

По его словам, стороны могут попытаться найти меры до или в течение зимы, которые позволят снизить интенсивность боевых действий и приблизить Украину и Россию к миру.

Президент подчеркнул, что дипломатический процесс не будет означать отказа Украины от укрепления собственной обороноспособности. Напротив, Киев должен оставаться сильным в военном плане, в частности за счет укрепления противовоздушной обороны и энергетической устойчивости.

США поддерживают отдельный "зимний пакет" для Украины, который должен охватывать помощь в сфере ПВО и энергетики. Зеленский также призвал США усилить санкционное давление на Россию, поскольку считает его важным рычагом влияния на Кремль.

Украина также может наносить России экономический ущерб в ответ на удары по украинской энергетике.