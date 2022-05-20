Москва не захотела, – Блинкен говорит, что членство России в НАТО обсуждали в 1990-х

Российская власть и пропаганда убеждают своих граждан, что они ведут войну против НАТО. Хотя Россия сама могла стать частью НАТО.

Государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен рассказал историю о том, как Россия получила приглашение стать частью НАТО. Но отказалась. Об этом он рассказал во время участия в программе The Late Show with Stephen Colbert.

Во время разговора с журналистом зашла речь о России и НАТО. Энтони Блинкен в очередной раз напомнил, что НАТО – это оборонный союз. И он никогда не вел войну с Россией. И агрессивных планов в отношении России тоже никогда не было.

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В это время Стивен Кольбер и предложил "пригласить Россию стать членом НАТО". Энтони Блинкен ответил, что в 1990-х годах такая идея действительно была.

"Россияне решили, что это не то, что они хотят делать", – подытожил эту историю Энтони Блинкен.

Правда, он не уточнил, получала ли Россия официальное предложение или это было на уровне разговоров.

Путин все делает для усиления НАТО

В ходе разговора упомянули и о роли российского диктатора Владимира Путина в усилении НАТО. Несмотря на все попытки ослабить Альянс, именно война против Украины еще больше сгруппировала страны-члены НАТО. А вскоре их может стать еще больше, ведь свои заявки на поступление подали Швеция и Финляндия. Последняя имеет более 1300 км общей сухопутной границы с Россией. Именно приближением НАТО к границам России пугал Кремль своих граждан.

"Путин сумел ускорить все, что он пытался предотвратить. Он хотел не допустить расширения НАТО с Украиной. Теперь это расширение с Финляндией и со Швецией. Он хотел разделить Запад, разделить Альянс. Теперь они объединены больше, чем когда-либо. И, как я сказал, он хотел подчинить Украину, сделать ее частью России. Этого не произойдет. Так что все, что мы видим – Путин достигает прямо противоположного тому, что он говорит, что он хочет", – отметил Энтони Блинкен.

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Россия против НАТО

НАТО было создано после Второй мировой войны – 4 апреля 1949 года. Его создали страны Западной Европы и США, чтобы противостоять амбициям СССР с распространением коммунизма на другие страны. Уже тогда под советской оккупацией оказалась Чехословакия, а в Восточном Берлине началась блокада. На мир опускался "железный занавес".

В ответ на это в 1955 году Советский Союз создал так называемую Организацию Варшавского договора, куда вошли страны соцлагеря. За это время отметились лишь тем, что СССР дважды вторгался к странам-участникам – в 1956 году в Венгрию, а в 1968 году – в Чехословакию. ОВД распалась в 1991 году незадолго до кончины Советского Союза.

И именно НАТО называли главным врагом для ОВД. И эту идею россиянам продолжали рассказывать уже после развала СССР, сделав Альянс едва ли не главным соперником для России.

Хотя другие бывшие страны ОВД были иного мнения относительно НАТО. Еще в 1999 году членами НАТО стали Польша, Чехия и Венгрия. А в 2004 году к Альянсу присоединились Болгария, Эстония, Латвия, Литва, Румыния и Словакия.

Взамен же ОВД уже Россия решила создать Организацию договора о коллективной безопасности – ОДКБ. Правда, вошло туда лишь шесть стран бывшего СССР. Кроме самой России это были Беларусь, Армения, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан. Создали его в 1992 году.

При этом сама Россия активно сотрудничала с НАТО после распада СССР. Она была членом программы "Партнерство ради мира". Впоследствии даже был создан Совет Россия – НАТО. В Москве действовала Военная миссия связи НАТО. В некоторые годы у России было больше общих программ с НАТО, чем у Украины.

Отношения между ними ухудшились, когда в 2008 году Россия напала на Грузию. Североатлантический союз осудил эту войну. Но в 2009 году сотрудничество было возобновлено.

И только после того, как Россия в 2014 году начала войну против Украины, когда оккупировала Крым, признав его своей территорией, 1 апреля на встрече министров иностранных дел стран-членов НАТО в Брюсселе Альянс объявил о прекращении гражданского и военного сотрудничества с Россией.