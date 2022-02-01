Москва отрицает, что ее истребитель нарушал воздушное пространство Эстонии

В Эстонии заявили, что 29 января российский военный самолет SU27 нарушил их воздушное пространство вблизи острова Вайндло. Из-за этого МИД страны вручил ноту протеста временно поверенному в делах России.

Министерство обороны Эстонии отметило, что российский самолет находился в их воздушном пространстве меньше минуты. У него не было плана полета, и транспондер был выключен.

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Неоднократные нарушения со стороны России

В 2022 году российский самолет впервые незаконно пересек воздушное пространство Эстонии. Впрочем, как отмечает МИД страны, в 2021 году самолеты России 5 раз нарушали ее воздушное пространство.

На этот раз самолет не имел двусторонней радиосвязи с эстонской службой воздушного движения. Эстонцы такой инцидент называют досадным и серьезным.

Россия отрицает обвинения

На такое заявление Эстонии уже отреагировали в Москве. Их минобороны в привычной для них форме отрицает, что было нарушение воздушного пространства соседней страны.

Мол, 29 января никаких полетов российских истребителей над акваторией Балтийского моря не было.

Все полеты самолетов ВКС России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами, не нарушая границ других государств,

– цинично заявили россияне.

Как Эстония поддерживает Украину

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявляла, что страны Европы должны поддержать Украину на фоне угрозы нового российского вторжения. Для этого нужно продемонстрировать Кремлю свою силу.

К отправке в Украину Эстония также подготовила ракеты Javelin. Официальный Таллин уже дождался разрешения США.

Россия требует от НАТО возвращения к границам 1997 года. Это значит, что из Альянса должны выйти страны Балтии. Президент Эстонии Алан Карис назвал предложения России "полным абсурдом".

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