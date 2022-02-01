Міністерство оборони Естонії зазначило, що російський літак перебував у їхньому повітряному просторі менше хвилини. Він не мав плану польоту, а транспондер був вимкнений.

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Неодноразові порушення з боку Росії

У 2022 році російський літак вперше незаконно перетнув повітряний простір Естонії. Втім, як зауважує МЗС країни, у 2021 році літаки Росії 5 разів порушували її повітряний простір.

Цього разу літак не мав двостороннього радіозв'язку з естонського службою повітряного руху. Естонці такий інцидент називають прикрим і серйозним.

Росія заперечує звинувачення

На таку заяву Естонії вже відреагували в Москві. Їхнє міноборони у звичній для них формі заперечує, що було порушення повітряного простору сусідньої країни.

Мовляв, 29 січня ніяких польотів російських винищувачів над акваторією Балтійського моря не було.

Усі польоти літаків ВКС Росії виконуються у суворій відповідності до міжнародних правил використання повітряного простору над нейтральними водами, не порушуючи кордонів інших держав,

– цинічно заявили росіяни.

Як Естонія підтримує Україну

Прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас заявляла, що країни Європи повинні підтримати Україну на тлі загрози нового російського вторгнення. Для цього потрібно продемонструвати Кремлю свою силу.

До відправки в Україну Естонія також підготувала ракети Javelin. Офіційний Таллін вже дочекався дозволу США.

Росія вимагає від НАТО повернення до кордонів 1997 року. Це значить, що з Альянсу мають вийти країни Балтії. Президент Естонії Алан Каріс назвав пропозиції Росії "повним абсурдом".

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