Такими предположениями поделился с 24 каналом российский правозащитник Марк Фейгин. Он также отметил, что Москва решила поднять ставки, но все эти судилища не имеют никакого значения, ведь цивилизованный мир не признает эти псевдореспублики и их приговоры.

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"Не стоит говорить о юридических процессах и просьбе об обмене или помиловании в ОРДЛО – все решает Москва. Поэтому не о чем говорить с Пушилиным – он идиот", – констатирует Марк Фейгин.

Кремль этими показательными судами играет в игру, где хочет за невысокую цену вернуть Медведчука – все же он много знает. Поэтому Россия не хочет обменивать защитников Мариуполя, а обойтись обменом этих иностранных военных добровольцев,

– предполагает правозащитник.

Чему подвергается Россия такими показательными судами иностранцев

Вопрос в том, понимают ли вообще в России, что ждет их после этого расстрела. Пропустят ли это мимо ушей четко стоящие на стороне Украины британцы, не повлечет ли это за собой поставки еще большего количества оружия – по-моему, ответ очевиден, отмечает Фейгин.

По его словам, в Лондоне проживают более 500 тысяч россиян, в Кремле постоянно об этом говорят, поэтому не удивительно будет, если все эти россияне внезапно начнут умирать по непонятным причинам – отравление или еще что-то такое, говорит адвокат.

Фейгин объясняет, что Россия и так достаточно долго избегала ответственности за свои международные преступления, хотя совершала их постоянно. Все началось с отравления Литвиненко – страшный случай, на который довольно вяло отреагировала Великобритания.

Справка. Александр Литвиненко внезапно заболел и был госпитализирован 1 ноября 2006 года в Британии. Через три недели он умер, став первой подтвержденной жертвой смертельной лучевой болезни, вызванной полонием-210. Ранее Литвиненко активно указывал на преступления ФСБ, а также публично обвинял лично Путина в своей необычной болезни. Частично дипломатические отношения Великобритании и России напряглись, но официальных обвинений никто не предъявлял.

"Впоследствии было отравление Скрипачей в Солсбери, на это тоже не было достаточного порицания. Именно поэтому, по моему мнению, россиянам нужно понять, что эти расстрелы им так просто с рук не сойдут", – предполагает Фейгин.

Когда начинается война, все предыдущие правила сосуществования больше не действуют, поэтому нужно это учитывать, добавил правозащитник.

Российские террористы из "ДНР" взялись в судилища над пленными-иностранцами

Самопровозглашенный "суд" из так называемой "ДНР" приговорил к смертной казни трех иностранцев, воевавших на стороне Украины: двух граждан Британии (Эйдена Аслина и Шона Пиннера), а также гражданина Марокко (Саадуна Брагима). Смертная казнь в квазиреспублике выполняется с помощью расстрела.

Официальный представитель Бориса Джонсона заявил, что премьер-министр в шоке от смертных приговоров и приказал министрам сделать "все, что в их силах", чтобы достичь освобождения бойцов Интернационального легиона.

Мировые реакции на это преступление оккупантов

Глава МИД Британии Лиз Трасс осудила действия захватчиков. Она подчеркнула, что приговор так называемого "суда" с квазиреспублики не имеет законной силы.

Спикер МИД Украины Олег Николенко заверил, что украинские власти будут прилагать все усилия, чтобы освободить бойцов, приговоренных к смертной казни.

Марк Фейгин оценил, дойдет ли до приговора иностранцам в "ДНР": смотрите видео