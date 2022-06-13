Такими припущеннями поділився із 24 каналом російський правозахисник Макр Фейгін. Він також зазначив, що Москва вирішила підняти ставки, але всі ці судилища не мають жодного значення, адже цивілізований світ не визнає ці псевдореспубліки та їх "вироки".

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"Не варто говорити про юридичні процеси та прохання про обмін чи помилування у ОРДЛО – все вирішує Москва. Тому розмовляти нема про що говорити із Пушиліним – він ідіот", – констатує Марк Фейгін.

Кремль, цими показовими судилищами, грає в гру, де хоче за невисоку ціну повернути Медведчука – все ж таки він багато знає. Тому Росія не хоче обмінювати оборонців Маріуполя, а обійтись обміном цих іноземних військових-добровольців,

– припускає правозахисник.

На що наражається Росія такими показовими судилищами іноземців

Питання у тому, чи взагалі розуміють в Росії, що чекає на них після цього розстрілу. Чи пропустять це повз вуха британці, які чітко стоять на боці України, чи не потягне це за собою поставки ще більшої кількості зброї – як на мене, відповідь очевидна, зазначає Фейгін.

За його словами, у Лондоні мешкають понад 500 тисяч росіян, у Кремлі постійно про це говорять, тому не дивно буде, якщо ці всі росіяни раптово почнуть помирати із незрозумілих причин – отруєння чи ще щось таке, каже адвокат.

Фейгін пояснює, що Росія і так досить довго уникала відповідальності за свої міжнародні злочини, хоча коїла їх постійно. Все розпочалось із отруєння Литвиненка – страшний випадок, на який досить в'яло відреагувала Велика Британія.

Довідка. Олександр Литвиненко раптово захворів і був госпіталізований 1 листопада 2006 року у Британії. Через три тижні він помер, ставши першою підтвердженою жертвою смертельної променевої хвороби, спричиненої полонієм-210. Раніше Литвиненко активно вказував на злочини ФСБ, а також його публічно звинувачував особисто Путіна у своїй незвичній хворобі. Частково дипломатичні стосунки Великої Британії та Росії напружились, але офіційних звинувачень ніхто не висував.

"Згодом було отруєння Скрипалів у Солсбері, на це теж не було достатнього осуду. Саме тому, на мою думку, росіянам потрібно зрозуміти, що ці розстріли їм так просто з рук не зійдуть", – припускає Фейгін.

Коли розпочинається війна, то всі попередні правила співіснування більше не діють, тому потрібно на це зважати, додав правозахисник.

Російські терористи із "ДНР" взялись до судилища над полоненими-іноземцями

Самопроголошений "суд" із так званої "ДНР" засудив до смертної кари трьох іноземців, які воювали на боці України: двох громадян Британії (Ейдена Асліна та Шона Піннера), а також громадянина Марокко (Саадуна Брагіма). Смертна кара у квазіреспубліці виконується за допомогою розстрілу.

Офіційний представник Бориса Джонсона заявив, що прем'єр-міністр шокований смертними вироками й наказав міністрам зробити "все, що в їхніх силах", щоб досягти звільнення бійців Інтернаціонального легіону.

Світові реакції на це злочин окупантів

Очільниця МЗС Британії Ліз Трасс засудила дії загарбників. Вона наголосила, що вирок так званого "суду" з квазіреспубліки не має законної сили.

Речник МЗС України Олег Ніколенко запевнив, що українська влада докладатиме всіх зусиль, щоб звільнити бійців, яких засудили до смертної кари.

Марк Фейгін оцінив, чи дійде до вироку іноземцям у "ДНР": дивіться відео