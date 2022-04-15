"Москва" прикрывала всю Херсонскую группировку оккупационных войск России, – Арестович
Источник:Фейгин Live
Советник Офиса Президента Алексей Арестович рассказал, как затопление российского крейсера "Москва" поможет украинской армии. Также он сообщил, что там находился штаб командования флота.
Затопленный флагман Черноморского флота России прикрывал с воздуха все Херсонские группировки оккупационных войск.
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Кроме этого, судно должно было прикрывать высадки десанта в Одесской и Херсонской областях.
Крейсер обеспечивал противовоздушную оборону для десантных войск, на его борту находилось большое количество комплексов С-300 морского базирования, а потому "зонтик" он давал прекрасный,
– сообщил Арестович.
Затопление крейсера облегчит работу украинской авиации на Юге
По словам Арестовича, из всего экипажа в более 500 человек смогли спастись около 14 – 15. Из-за этого возникают вопросы к офицерам судна. Так, Арестович отметил, что поскольку это флагман Черноморского флота России, на его борту находился штаб командования флота.
В общем затопление Москвы является хорошим знаком для Украины, ведь это облегчит положение украинской авиации на Южном направлении.
Дыру, которая образовалась из-за отсутствия "Москвы", еще предстоит тщательно оценить, но можно уже сказать, что она своим "зонтиком" прикрывала Херсонские группировки,
– заявил советник офиса Президента.
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