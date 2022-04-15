"Москва" прикрывала всю Херсонскую группировку оккупационных войск России, – Арестович

Советник Офиса Президента Алексей Арестович рассказал, как затопление российского крейсера "Москва" поможет украинской армии. Также он сообщил, что там находился штаб командования флота.

Затопленный флагман Черноморского флота России прикрывал с воздуха все Херсонские группировки оккупационных войск.

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Кроме этого, судно должно было прикрывать высадки десанта в Одесской и Херсонской областях.

Крейсер обеспечивал противовоздушную оборону для десантных войск, на его борту находилось большое количество комплексов С-300 морского базирования, а потому "зонтик" он давал прекрасный,

– сообщил Арестович.

Затопление крейсера облегчит работу украинской авиации на Юге

По словам Арестовича, из всего экипажа в более 500 человек смогли спастись около 14 – 15. Из-за этого возникают вопросы к офицерам судна. Так, Арестович отметил, что поскольку это флагман Черноморского флота России, на его борту находился штаб командования флота.

В общем затопление Москвы является хорошим знаком для Украины, ведь это облегчит положение украинской авиации на Южном направлении.

Дыру, которая образовалась из-за отсутствия "Москвы", еще предстоит тщательно оценить, но можно уже сказать, что она своим "зонтиком" прикрывала Херсонские группировки,

– заявил советник офиса Президента.

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