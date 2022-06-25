Об этом 24 канала рассказал российский правозащитник Марк Фейгин. Он уверяет, что нельзя усмирять агрессора, потому что он тогда не остановится.

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"Если Россия приняла решение расширить войну до размеров Третьей мировой, то есть привлечет третьи стороны и превратит войну в мировой конфликт, то нужно действовать аналогично ", – говорит Фейгин.

По его мнению, в угрозах Литве все выглядит так, будто Москва провоцирует "на слабака" Запад, решится ли он ответить на следующий шаг эскалации.

И здесь не нужно дать себя обмануть, нужно соответствовать ожиданиям и действительно продолжить ситуация эскалировать, чтобы она дошла до предела. Потому что здесь некуда играть,

– объясняет правозащитник.

Фейгин подчеркивает, что даже если Европа сменит режим санкций, требования России не прекратятся. в частности, относительно членства Украины в НАТО, и в отношении Грузии, Молдовы и Украины в ЕС, и всего остального. Это будет продолжаться постоянно.

По его словам, здесь нужно продолжать в эскалации и отвечать – если Россия поставит у границ "Искандеры", то Запад должен поставить напротив точно такие же ракеты с боеприпасами.

Смотрите полное интервью с Марком Фейгиным:



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