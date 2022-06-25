Об этом 24 канала рассказал российский правозащитник Марк Фейгин. Он уверяет, что нельзя усмирять агрессора, потому что он тогда не остановится.
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"Если Россия приняла решение расширить войну до размеров Третьей мировой, то есть привлечет третьи стороны и превратит войну в мировой конфликт, то нужно действовать аналогично ", – говорит Фейгин.
По его мнению, в угрозах Литве все выглядит так, будто Москва провоцирует "на слабака" Запад, решится ли он ответить на следующий шаг эскалации.
И здесь не нужно дать себя обмануть, нужно соответствовать ожиданиям и действительно продолжить ситуация эскалировать, чтобы она дошла до предела. Потому что здесь некуда играть,
– объясняет правозащитник.
Фейгин подчеркивает, что даже если Европа сменит режим санкций, требования России не прекратятся. в частности, относительно членства Украины в НАТО, и в отношении Грузии, Молдовы и Украины в ЕС, и всего остального. Это будет продолжаться постоянно.
По его словам, здесь нужно продолжать в эскалации и отвечать – если Россия поставит у границ "Искандеры", то Запад должен поставить напротив точно такие же ракеты с боеприпасами.
Смотрите полное интервью с Марком Фейгиным:
Россия угрожает Литве: что известно
- Литва заявила, что прекращает транзит попавших под санкции ЕС российских товаров в Калининград через железную дорогу.
- В России сразу же началась истерика из-за такого справедливого решения. В Кремле потребовали немедленного снятия блокады с Калининграда, а также угрожать "принятием мер" и "решенными руками".
- Глава литовского МИДа Габриелюс Ландсбергис ответил на пустые угрозы России. По его словам, Литва не принимала такое решение, это следствие санкций.
- После этого Россия решила перейти к конкретным угрозам Литве. Впоследствии начали военные учения в Калининградской области, где стреляли из "Градов" и "Ураганов". Также страна-агрессорка проводит обучение десанту в Балтийском море .