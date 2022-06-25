Про це 24 каналу розповів російський правозахисник Марк Фейгін. Він запевняє, що не можна утихомирювати агресора, бо він тоді не зупиниться.
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"Якщо Росія прийняла рішення розширити війну до розмірів Третьої світової, тобто залучить треті сторони і перетворить війну у світовий конфлікт, то треба діяти аналогічно", – каже Фейгін.
На його думку, у погрозах Литві все виглядає так, ніби Москва провокує "на слабака" Захід, чи наважиться він відповісти на наступний крок ескалації.
І тут не треба дати себе обдурити, треба відповідати очікуванням і дійсно продовжити ситуація ескалувати, щоб вона дійшла до межі. Бо тут немає куди відігравати,
– пояснює правозахисник.
Фейгін наголошує, що навіть якщо Європа змінить режим санкцій, вимоги Росії не припиняться. зокрема щодо членаства Українив НАТО, і щодо Грузії, Молдови та України в ЄС, і всього решта. Це буде продовжувати постійно.
За його словами, тут треба продовжувати в ескалації і відповідати – якщо Росія поставить біля кордонів "Іскандери", то Захід має поставити навпроти точно такі ж ракети з боєприпасами.
Дивіться повне інтерв’ю з Марком Фейгіним:
Росія погрожує Литві: що відомо
- Литва заявила, що припиняє транзит російських товарів, які потрапили під санкції ЄС, до Калінінграда через залізницю.
- У Росії одразу ж почалась істерика через таке цілком справедливе рішення. У Кремлі почали вимагати негайного зняття блокади з Калінінграда, а також погрожувати "вживанням заходів" та "розв'язаними руками".
- Глава литовського МЗС Габріелюс Ландсбергіс відповів на пусті погрози Росії. За його словами, Литва не ухвалювала таке рішення, це є наслідком санкцій.
- Після цього Росія вирішила перейти до конкретних погроз Литві. А згодом почали військові навчання в Калінінградській області, де стріляли з "Градів" та "Ураганів". Також країна-агресорка проводить навчання десанту в Балтійському морі.