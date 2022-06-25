Про це 24 каналу розповів російський правозахисник Марк Фейгін. Він запевняє, що не можна утихомирювати агресора, бо він тоді не зупиниться.

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"Якщо Росія прийняла рішення розширити війну до розмірів Третьої світової, тобто залучить треті сторони і перетворить війну у світовий конфлікт, то треба діяти аналогічно", – каже Фейгін.

На його думку, у погрозах Литві все виглядає так, ніби Москва провокує "на слабака" Захід, чи наважиться він відповісти на наступний крок ескалації.

І тут не треба дати себе обдурити, треба відповідати очікуванням і дійсно продовжити ситуація ескалувати, щоб вона дійшла до межі. Бо тут немає куди відігравати,

– пояснює правозахисник.

Фейгін наголошує, що навіть якщо Європа змінить режим санкцій, вимоги Росії не припиняться. зокрема щодо членаства Українив НАТО, і щодо Грузії, Молдови та України в ЄС, і всього решта. Це буде продовжувати постійно.

За його словами, тут треба продовжувати в ескалації і відповідати – якщо Росія поставить біля кордонів "Іскандери", то Захід має поставити навпроти точно такі ж ракети з боєприпасами.

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