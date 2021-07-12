Последствия санкций Запада: Москва решила украсть шампанское у французов

Владимир Путин оккупирует не только территории, но и мировые бренды. 2 июля российский президент подписал поправки в закон по урегулированию алкогольной продукции, согласно которому привычное шампанское якобы должно называться игристым вином.

Соответствующие нормы вызвали возмущение у французов, которые должны заново называть свою продукцию. Министр сельского хозяйства и продовольствия Франции Жюльен Денорманди отметил, что позиция правительства по этому поводу очень четкая: шампанское – французское, и оно происходит из Шампани.

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Сначала крупнейшая французская компания шампанского Moet Hennessy заявила, что готова добавить название игристое вино на свою продукцию. Впрочем, впоследствии французский комитет Шампанских вин заявил о временном приостановлении поставки вина в Россию.

"Оригинальное название на французском, латинскими буквами, может сохраняться, но французских производителей шампанского это не устраивает. Комитет производителей шампанских вин призывает прекратить экспорт этого продукта в Россию несмотря на тот факт, что она занимает 15 место среди стран-импортеров, а чистая прибыль за прошлый (2020 – 24 канал) год, заработанная в России, составила 35 миллионов евро", – отметила французская корреспондентка издания "Украинская неделя" Алла Лазарева.

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Юристы отметили, что Россия до сих пор не подписала Лиссабонский договор, защищающий иностранную продукцию на мировых рынках. В то же время Россия, которая планировала присоединиться к этому соглашению, пока сама устанавливает правила, которые в цивилизованном мире регулируются международным правом. Сейчас на территории России французское шампанское вообще не защищено международными стандартами. Поэтому Москва может произвольно требовать менять этикетки.

"Если будет сертификация, то будет говориться о довольно формальной вещи, из серии просто убирать из категории слово "шампанское", и оставить "игристое вино". Это действительно коснется формулировки вида продукта, который обычно просто указывают на контрэтикетке или даже на наклейке, которая дублирует описание продукта на русском языке", – сказал старший юрист Axon Partners Михаил Юдин.

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Санкционное давление Запада вынуждает Москву переориентировать экономику для поддержки собственного производителя – в частности в оккупированном Крыму. Для Украины, которая подписала соглашение об ассоциации с ЕС – это важный прецедент по соблюдению международных стандартов.

Старший научный сотрудник Института всеобщей истории НАНУ Оксана Митрофанова отметила, что с одной стороны французский бизнес из-за санкций против России теряет деньги, но с другой – есть определенный бренд, широко известный во всем мире. И безусловно, французы будут его защищать – это вполне нормальная международная практика.

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"В контексте евроинтеграции Украины надо сказать, что, пожалуй, в каждой стране есть блюда, которые не соответствуют стандартам Европейского Союза. Но собственно для этого и существуют переходные периоды, проводят переговоры, чтобы согласовывать эти стандарты. Чем мы ближе к ЕС, тем, возможно, требования будут более строгими. Если Украина не будет получать существенной финансовой помощи, то это будет труднее сделать", – сказала Митрофанова.

Этот скандал показал, что соблюдение международного права важнее российских попыток присвоить национальные культурные достояния иностранных государств.