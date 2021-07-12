Відповідні норми викликали обурення у французів, які мають наново називати свою продукцію. Міністр сільського господарства та продовольства Франції Жюльєн Денорманді зазначив, що позиція уряду з цього приводу дуже чітка: шампанське – французьке, і воно походить з Шампані.

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Спочатку найбільша французька компанія шампанського Moet Hennessy заявила, що готова додати назву ігристе вино на свою продукцію. Втім, згодом французький комітет Шампанських вин заявив про тимчасове призупинення постачання вина до Росії.

"Оригінальна назва французькою, латинськими літерами, може зберігатися, але французьких виробників шампанського це не влаштовує. Комітет виробників шампанських вин закликає припинити експорт цього продукту до Росії попри той факт, що вона посідає 15 місце серед країн-імпортерів, а чистий прибуток за минулий (2020 – 24 канал) рік, зароблений в Росії, становив 35 мільйонів євро", – зазначила французька кореспондентка видання "Український тиждень" Алла Лазарева.

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Юристи зазначили, що Росія досі не підписала Лісабонської угоди, що захищає іноземну продукцію на світових ринках. Водночас Росія, яка планувала приєднатися до цієї угоди, наразі сама встановлює правила, які в цивілізованому світі регулюються міжнародним правом. Нині на території Росії французьке шампанське взагалі не захищено міжнародними стандартами. Через це Москва може свавільно вимагати змінювати етикетки.

"Якщо буде сертифікація, то мовитиметься про доволі формальну річ, із серії просто прибирати з категорії слово "шампанське", і залишити "ігристе вино". Це дійсно торкнеться формулювання виду продукту, який зазвичай просто вказують на контретикетці або навіть на наліпці, яка дублює опис продукту російською мовою", – сказав старший юрист Axon Partners Михайло Юдін.

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Санкційний тиск Заходу змушує Москву переорієнтовувати економіку задля підтримки власного виробника – зокрема в окупованому Криму. Для України, яка підписала угоду про асоціацію з ЄС – це важливий прецедент щодо дотримання міжнародних стандартів.

Старша наукова співробітниця Інституту всесвітньої історії НАНУ Оксана Мітрофанова зазначила, що з одного боку французький бізнес через санкції проти Росії втрачає фінанси, але з іншого – є певний бренд, широко відомий у всьому світі. І безумовно, французи будуть його боронити – це цілком нормальна міжнародна практика.

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"В контексті євроінтеграції України, треба сказати, що, мабуть, в кожній країні є страви, які не відповідають стандартам Європейського Союзу. Але власне для цього й існують перехідні періоди, провадять перемовини, щоб узгоджувати ці стандарти. Чим ми є ближчими до ЄС, тим, можливо, вимоги будуть більш суворими. Якщо Україна не отримуватиме істотної фінансової допомоги, то це буде важче зробити", – сказала Мітрофанова.

Цей скандал показав, що дотримання міжнародного права важливіше за російські спроби привласнити національні культурні надбання іноземних держав.