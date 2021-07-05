Французькі виробники закликали міністерство закордонних справ своєї країни та Євросоюзу чинити тиск на Москву, щоб закон було змінено.

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Путін підписав закон

Видання РБК пише, що Путін 2 липня підписав закон, у який внесли поправки про те, що називати "шампанським" можна лише вина, виготовлені у Росії.

поняття "ігристе вино (шампанське)" замінили на "ігристе вино, включаючи російське шампанське".

Окрім цього, агресор хоче зобов'язати виробників шампанських вин з французького регіону Шампань перейменувати їхню продукцію в "ігристе вино".

LVMH погодилася виконати закон

Спершу з'явилася інформація, що дистрибуційний підрозділ Moet Hennessy повідомив, що не готовий змінити категорію шампанських вин для російського ринку та тимчасово припиняє відвантаження асортименту шампанських вин для всіх покупців з Росії.

Проте, пізніше Blomberg повідомило, що французька компанія Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) погодилася змінити оформлення пляшок, що спрямовують до Росії, назвавши своє вино "ігристим", щоб відновити постачання продукції на російський ринок.

За даними "РИА Новости", головний офіс Moet Hennessy зазначив, що компанія зупиняє поставки свого шампанського до Росії через новий закон.

У Євросоюзі проти закону

Представниця Європейської комісії під час брифінгу в Брюсселі заявила, що Європа невдоволена новим путінським законом.

Ми звісно ж знаємо про новий російський закон стосовно алкогольних і винних напоїв, і він матиме вплив на експорт вина. Ми будемо робити все необхідне, щоб продемонструвати нашу незгоду і занепокоєність цим законом,

– сказала вона.

Довідка. В ЄС на переважній більшості держав, включаючи Україну, діє правило – "шампанським" можна називати лише продукцію вироблену в Шампані. Оскільки це вважається захищеною географічною назвою. Цю вимогу в Європі досі не визнавали лише РФ та Білорусь.

Французькі виробники обурені

Група виробників французького шампанського обурилася новим російським законом. Там закликали дипломатів своєї країни та ЄС працювати над тим, щоб Росія змінила закон.

Співпрезиденти Групи Максим Тубарт та Жан-Марі Барільєр закликали її членів на певний час припинити всі поставки до країни-агресора.

Комітет шампанського засмучує той факт, що це законодавство не гарантує, що російські споживачі мають чітку і прозору інформацію про походження та характеристики вина,

– йдеться у заяві.

Окрім цього, у Групі виробників французького шампанського додали, що назва "шампанське", що стосується регіону Шампань у Франції, має правовий захист у 120 країнах.