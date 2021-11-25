Москва руководствуется логикой конфликта, – в МИД ответили на фейки России о наступлении Украины

Россия продолжает цинично распространять фейки о "наступлении Украины на Донбассе". Так государство-агрессор пытается дискредитировать работу Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

В отчетах наблюдателей миссии на самом деле нет никаких утверждений о наступательных действиях ВСУ, как нагло заявляют в России. Об этом в комментарии 24 канала рассказал спикер украинского МИД Олег Николенко.

Новое нападение на Украину слишком дорого обойдется России, – Кулеба

Российские наемники распространяют фейки

По словам Николенко, такие фейковые заявления нужны Кремлю, чтобы предоставить информационное прикрытие российским войскам на территории Украины. Все это происходит на фоне обострения ими ситуации безопасности на Донбассе и вдоль украинской границы. В отчетах наблюдателей ОБСЕ говорится о системных ограничениях свободы передвижения на временно оккупированных территориях. А также о блокировании средств связи и наблюдения, угрозах личной безопасности международных наблюдателей со стороны пророссийских боевиков.

Ситуация приобрела беспрецедентные масштабы

. Циническое заявление о "наступлении Украины на Донбассе" обнародовано в министерстве иностранных дел России . Там традиционно пытаются во всем винить украинские власти.

Дипломат обратил внимание, что главе мониторинговой миссии ОБСЕ пришлось официально обратиться с призывом разблокировать работу наблюдателей в районах, неподконтрольных украинскому правительству. Это было еще в начале ноября. Впрочем, этот призыв, как и многие другие аналогичные, Россия дерзко проигнорировала.

Повышение интенсивности российской дезинформации, угрозы российских чиновников в адрес Украины указывают на то, что в Москве продолжают руководствоваться логикой конфликта,

– подчеркнул Николенко.

И добавил, что, судя по всему, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и его ведомство пытаются максимально консолидировать поддержку международных партнеров. Мол, в МИДе стремятся укреплять безопасность украинцев и сдерживать Россию от дальнейших агрессивных действий.