Воздушная тревога в москве и кадыровское ПВО: Братчук и Соляр потролили последние заявления россиян

В москве не зря готовятся проверить работу систем воздушной тревоги. Им это еще когда-нибудь обязательно придется пережить.

Такой интересный прогноз 24 каналу озвучил представитель Одесской областной военной администрации Сергей Братчук. Он верит, что когда-то жители москвы точно поймут, каково это – когда в твоем городе внезапно начинают раздаваться сигнал воздушной тревоги, а на телефонах будут выскакивать оповещения "Москва – воздушная тревога"

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Россияне хотят нагнать панику, пусть паника будет у них

Братчук подчеркнул, что Одесщина держится. Все люди сосредоточены и трудятся на оборону государства. Российские оккупанты пытаются посеять панику среди населения, в частности своими коварными "анонсами" ракетных обстрелов. Но им ничего не удается.

Паника пусть будет у них. Говорят, Москва тренируется действовать по сигналу воздушной тревоги. Ненапрасная тренировка. Им это еще предстоит пережить, – говорит Сергей Братчук.

Он вспомнил, что еще и кадыров попросил разместить у него в чечне базу ПВО. Очевидно, тот боится, что туда может прилететь какая-нибудь ракета и произойдет "хлопок". По словам Братчука, возможно, там и разместят какой-то мобильный комплекс на ослах или другое ноу-хау мирового военного искусства.

Братчук об обстреле Одесщины и воздушной тревоге в москве: смотрите видео

Добавим, по мнению руководителя Центра военно-правовых исследований Александра Мусиенко, в россии не просто так спохватились касательно ПВО и проверки работы сирен. Одна из причин – так называемый "хлопок", регулярно встречающийся в приграничных регионах россии.