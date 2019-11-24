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      Москва должна выполнять "Минск": когда потепление между США и РФ будет возможным

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      Улучшение отношений с РФ зависит от выполнения ею минских соглашений, – госдеп США / Иллюстративное фото

      Первый заместитель госсекретаря США Джон Салливан на встрече с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым призвал Россию выполнять минские договоренности.

      Именно от этого зависит улучшение двусторонних отношений. Об этом сказал первый заместитель госсекретаря США Джон Салливан на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, пишет DW.

      Позиция России: Это недопустимо, – Путин о пересмотре минских соглашений

      Встреча состоялась во время саммита Большой двадцатки в Японии 23 ноября.

      Заместитель госсекретаря Салливан подчеркнул на встрече с главой МИД Лавровым, что улучшение двусторонних отношений зависит от выполнения Москвой положений минских договоренностей, а также – от того, откажется ли она от попыток подорвать наши демократические процессы,
      – говорится в заявлении Государственного департамента США.

      Кроме того, дипломаты обсудили такие темы, как Сирия, КНДР, сотрудничество в борьбе против терроризма и "вопросы стратегической безопасности". Отметим, Сенат США рассматривает кандидатуру Салливана на должность посла США в России.

      Важно! В Париже 9 декабря состоится встреча лидеров Украины, России, Германии и Франции в нормандском формате, переговоры насчет которой длились уже давно. Украина намерена обсудить на этой встрече разведения войск в Станице Луганской, обмен пленными, подтверждение текста формулы Штайнмайера, отвод войск в Золотом и Петровском и вопрос Крыма.

      Как оценивают минские соглашения в Украине?

      • Глава МИД убеждает, если во время встречи в нормандском формате стороны не достигнут согласия, Украина может выйти из минских соглашений. Следующим шагом надо будет обращаться за миротворческой миссией, точнее за peacekeeping – миссией по поддержанию мира.
      • К слову, партия "Голос" 8 ноября заявила, что Украина должна выйти из минских соглашений и "заморозить ситуацию" до усиления собственных позиций. Это – якобы единственный эффективный путь для страны.
      • Такое заявление резко осудили в "Слуге народа". По словам председателя фракции Давида Арахамии, выход Украины из минских договоренностей приведет к отмене международных санкций против России.
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Новости политики Украина – Россия Минские договоренности Новости России Новости США
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