Москва должна выполнять "Минск": когда потепление между США и РФ будет возможным

Первый заместитель госсекретаря США Джон Салливан на встрече с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым призвал Россию выполнять минские договоренности.

Именно от этого зависит улучшение двусторонних отношений. Об этом сказал первый заместитель госсекретаря США Джон Салливан на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, пишет DW.

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Встреча состоялась во время саммита Большой двадцатки в Японии 23 ноября.

Заместитель госсекретаря Салливан подчеркнул на встрече с главой МИД Лавровым, что улучшение двусторонних отношений зависит от выполнения Москвой положений минских договоренностей, а также – от того, откажется ли она от попыток подорвать наши демократические процессы,

– говорится в заявлении Государственного департамента США.

Кроме того, дипломаты обсудили такие темы, как Сирия, КНДР, сотрудничество в борьбе против терроризма и "вопросы стратегической безопасности". Отметим, Сенат США рассматривает кандидатуру Салливана на должность посла США в России.

Важно! В Париже 9 декабря состоится встреча лидеров Украины, России, Германии и Франции в нормандском формате, переговоры насчет которой длились уже давно. Украина намерена обсудить на этой встрече разведения войск в Станице Луганской, обмен пленными, подтверждение текста формулы Штайнмайера, отвод войск в Золотом и Петровском и вопрос Крыма.

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