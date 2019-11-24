Москва должна выполнять "Минск": когда потепление между США и РФ будет возможным
Первый заместитель госсекретаря США Джон Салливан на встрече с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым призвал Россию выполнять минские договоренности.
Именно от этого зависит улучшение двусторонних отношений. Об этом сказал первый заместитель госсекретаря США Джон Салливан на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, пишет DW.
Позиция России: Это недопустимо, – Путин о пересмотре минских соглашений
Встреча состоялась во время саммита Большой двадцатки в Японии 23 ноября.
Заместитель госсекретаря Салливан подчеркнул на встрече с главой МИД Лавровым, что улучшение двусторонних отношений зависит от выполнения Москвой положений минских договоренностей, а также – от того, откажется ли она от попыток подорвать наши демократические процессы,
– говорится в заявлении Государственного департамента США.
Кроме того, дипломаты обсудили такие темы, как Сирия, КНДР, сотрудничество в борьбе против терроризма и "вопросы стратегической безопасности". Отметим, Сенат США рассматривает кандидатуру Салливана на должность посла США в России.
Важно! В Париже 9 декабря состоится встреча лидеров Украины, России, Германии и Франции в нормандском формате, переговоры насчет которой длились уже давно. Украина намерена обсудить на этой встрече разведения войск в Станице Луганской, обмен пленными, подтверждение текста формулы Штайнмайера, отвод войск в Золотом и Петровском и вопрос Крыма.
Как оценивают минские соглашения в Украине?
- Глава МИД убеждает, если во время встречи в нормандском формате стороны не достигнут согласия, Украина может выйти из минских соглашений. Следующим шагом надо будет обращаться за миротворческой миссией, точнее за peacekeeping – миссией по поддержанию мира.
- К слову, партия "Голос" 8 ноября заявила, что Украина должна выйти из минских соглашений и "заморозить ситуацию" до усиления собственных позиций. Это – якобы единственный эффективный путь для страны.
- Такое заявление резко осудили в "Слуге народа". По словам председателя фракции Давида Арахамии, выход Украины из минских договоренностей приведет к отмене международных санкций против России.