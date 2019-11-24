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      Москва має виконувати "Мінськ": коли потепління між США і РФ буде можливим

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      Поліпшення стосунків з РФ залежить від виконання нею мінських угод, – держдеп США / Ілюстративне фото

      Перший заступник держсекретаря США Джон Салліван на зустрічі з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим закликав Росію виконувати мінські домовленості.

      Саме від цього залежить покращення двосторонніх взаємин. Про це сказав перший заступник держсекретаря США Джон Салліван на зустрічі з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим, пише DW.

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      Зустріч відбулась під час саміту Великої двадцятки в Японії 23 листопада.

      Заступник держсекретаря Салліван підкреслив на зустрічі з главою МЗС Лавровим, що поліпшення двосторонніх відносин залежить від виконання Москвою положень мінських домовленостей, а також – від того, чи відмовиться вона від спроб підірвати наші демократичні процеси,
      – мовиться у заяві Державного департаменту США.

      Окрім того, дипломати обговорили такі теми, як Сирія, КНДР, співпраця в боротьбі протитероризму і "питання стратегічної безпеки". Зазначимо, Сенат США розглядає кандидатуру Саллівана на посаду посла США в Росії.

      Важливо! У Парижі 9 грудня відбудеться зустріч лідерів України, Росії, Німеччини та Франції у нормандському форматі, перемовини про яку тривали вже давно. Україна має намір обговорити на цій зустрічі розведення військ у Станиці Луганській, обмін полоненими, підтвердження тексту формули Штайнмаєра, відведення військ у Золотому та Петрівському та питання Криму.

      Як оцінюють мінські угоди в Україні?

      • Глава МЗС переконує, якщо під час зустрічі у нормандському форматі сторони не досягнуть згоди, Україна може вийти з мінських угод. Наступним кроком Україні треба буде звертатися за миротворчою місією, точніше за peacekeeping – місією з підтримання миру.
      • До слова, партія "Голос" 8 листопада заявила, що Україна має вийти з мінських угод і "заморозити ситуацію" до посилення власних позицій. Це – нібито єдиний ефективний шлях для країни.
      • Таку заяву різко засудили у "Слузі народу". За словами голови фракції Давида Арахамії, вихід України з мінських домовленостей призведе до скасування міжнародних санкцій проти Росії.
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Війна на Донбасі Україна – Росія Новини політики Новини США Новини Росії Мінські домовленості
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