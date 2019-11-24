Москва має виконувати "Мінськ": коли потепління між США і РФ буде можливим

Перший заступник держсекретаря США Джон Салліван на зустрічі з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим закликав Росію виконувати мінські домовленості.

Саме від цього залежить покращення двосторонніх взаємин. Про це сказав перший заступник держсекретаря США Джон Салліван на зустрічі з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим, пише DW.

Позиція Росії: Це неприпустимо, – Путін про перегляд мінських угод

Зустріч відбулась під час саміту Великої двадцятки в Японії 23 листопада.

Заступник держсекретаря Салліван підкреслив на зустрічі з главою МЗС Лавровим, що поліпшення двосторонніх відносин залежить від виконання Москвою положень мінських домовленостей, а також – від того, чи відмовиться вона від спроб підірвати наші демократичні процеси,

– мовиться у заяві Державного департаменту США.

Окрім того, дипломати обговорили такі теми, як Сирія, КНДР, співпраця в боротьбі протитероризму і "питання стратегічної безпеки". Зазначимо, Сенат США розглядає кандидатуру Саллівана на посаду посла США в Росії.

Важливо! У Парижі 9 грудня відбудеться зустріч лідерів України, Росії, Німеччини та Франції у нормандському форматі, перемовини про яку тривали вже давно. Україна має намір обговорити на цій зустрічі розведення військ у Станиці Луганській, обмін полоненими, підтвердження тексту формули Штайнмаєра, відведення військ у Золотому та Петрівському та питання Криму.

Як оцінюють мінські угоди в Україні?