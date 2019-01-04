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      "Москва не отвечает взаимностью": в США рассказали о намерениях в отношении России

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      В США заявили, что ищут возможности для общения с Россией
      В США заявили, что ищут возможности для общения с Россией / Фото из открытых источников

      США настроены на серьезный ответ России за ее поведение на международной арене. Однако при этом Вашингтон ищет возможности для сотрудничества с Москвой, однако там не отвечают взаимностью.

      Об этом заявил госсекретарь США Майкл Помпео, сообщает Fox News.

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      Так, американский политик подчеркнул, что администрация президента США Дональда Трампа приняла ряд мер против России. Помпео отмечает, что "поведение РФ на международной арене нельзя назвать хорошим".

      Нынешняя администрация США настроена очень серьезно в том, что касается ответа,
      – сказал он.

      При этом госсекретарь США отмечает, что американская сторона продолжает поиски возможностей для сотрудничества.

      "Стараемся найти такие возможности, где американские и российские интересы пересекаются, даже если наши ценности не совпадают", – отметил Помпео.

      Целью такого сотрудничества в Вашингтоне считают возможность совместной работы с Москвой над ключевыми вопросами мировой повестки дня.

      Однако, по словам Посмео, в Кремле не отвечают взаимностью. Госсекретарь отмечает, что Вашингтон продолжит прилагать усилия для осуществления диалога.

      Напомним, отношения между США и Россией в последнее время обострились из-за ракет. Так, 4 декабря госсекретарь США Майк Помпео заявил, что его страна выйдет из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности, если Россия в течение 60 дней не вернется к его выполнению.

      Еще раньше, в октябре, президент США Дональд Трамп объявил о выходе его государства из Договора о ликвидации РСМД из-за нарушения Россией условий договора.

      В России на возможное расторжение договора реагируют обвинениями и все новыми и новыми упреками в сторону США. В частности, недавно Владимир Путин отметил, что в случае отмены договоренностей России удастся "гарантировать себе безопасность", а "человечеству должно хватить здравого смысла", чтобы не развивать конфликт.

      Что предусматривает Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности?
      ДРСМД был подписан Михаилом Горбачевым и Рональдом Рейганом в Вашингтоне 8 декабря 1987 года во время советско-американского саммита. Договор предусматривает, что США и Россия отказываются от производства, использования и хранения баллистических ракет наземного базирования средней (от 1000 до 5500 километров) и малой (от 500 до 1000 километров) дальности.

      Теги: Новости политики Ядерная безопасность Новости России Новости США
      Источник: 24 Канал
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