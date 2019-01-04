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      "Москва не відповідає взаємністю": у США розповіли про наміри щодо Росії

      216 Читать новость на русском
      У США заявили, що шукають можливості для спілкування з Росією
      У США заявили, що шукають можливості для спілкування з Росією / Фото з відкритих джерел

      США налаштовані на серйозну відповідь Росії через її поведінку на міжнародній арені. Однак при цьому Вашингтон шукає можливості для співпраці з Москвою, однак там не відповідають взаємністю.

      Про це заявив держсекретар США Майкл Помпео, повідомляє Fox News.

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      Так, американський політик наголосив, що адміністрація президента США Дональда Трампа прийняла низку заходів проти Росії. Помпео зазначає, що "поведінку РФ на міжнародній арені не можна назвати хорошою".

      Нинішня адміністрація США налаштована дуже серйозно в тому, що стосується відповіді,
      – сказав він.

      При цьому держсекретар США зазначає, що американська сторона продовжує пошуки можливостей для співпраці.

      "Намагаємося знайти такі можливості, де американські і російські інтереси перетинаються, навіть якщо наші цінності не збігаються", — зазначив Помпео.

      Метою такої співпраці у Вашингтоні вважають можливість спільної роботи з Москвою над ключовими питаннями світового порядку денного.

      Однак, за словами Посмео, у Кремлі не відповідають взаємністю. Держсекретар зазначає, що Вашингтон продовжить докладати зусиль для здійснення діалогу.

      Нагадаємо, стосунки між США і Росією останнім часом загострилися через ракети. Так, 4 грудня держсекретар США Майк Помпео заявив, що його країна вийде з Договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності, якщо Росія протягом 60 днів не повернеться до його виконання.

      Ще раніше, у жовтні, президент США Дональд Трамп оголосив про вихід його держави з Договору про ліквідацію РСМД через порушення Росією умов договору.

      У Росії на можливе розірвання договору реагують звинуваченнями та все новими й новими закидами у бік США. Зокрема, нещодавно Володимир Путін наголосив, що в разі скасування домовленостей Росії вдасться "гарантувати собі безпеку", а "людству має вистачити здорового глузду", аби не розвивати конфлікт.

      Що передбачає Договір про ліквідацію ракет середньої та малої дальності?ДРСМД було підписано Михайлом Горбачовим і Рональдом Рейганом у Вашингтоні 8 грудня 1987 року під час радянсько-американського саміту. Договір передбачає, що США та Росія відмовляються від виробництва, використання та зберігання балістичних ракет наземного базування середньої (від 1 тисячі до 5,5 тисяч кілометрів) і малої (від 500 до 1 тисячі кілометрів) дальності.

      Теги: Новини США Новини Росії Ядерна безпека Новини політики
      Джерело: 24 Канал
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