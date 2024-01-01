Новый год начался с пожара и взрывов: в Москве горел ангар с топливом

Новый год в России начался неспокойно. Так, в Москве 1 января загорелся ангар с дизельным топливом.

Что интересно, как сообщают российские телеграм-каналы, во время пожара также слышны звуки взрывов. Ликвидировать возгорание россиянам удалось почти в 2 часа ночи, передаёт 24 Канал.

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Москву в Новый год накрыл густой дым

Около 01:00 по местному времени (в 00:00 по Киеву) в Москве вспыхнул масштабный пожар на территории горнолыжного комплекса Lata-Trek. Огонь охватил около 800 – 1000 квадратных метров.

Как сообщали в сети, загорелся ангар с дизельным горючим. Огонь также охватил двухэтажное металлическое здание с пристройкой. Дым был настолько черным и густым, что он был виден почти всем москвичам. Жители близ Рублевского шоссе, а именно в этом районе вспыхнул пожар, также содрогались от канонады взрывов.

Пожар в Москве: смотрите видео

Что именно взрывалось – неизвестно, ведь местные власти никак не прокомментировали пожар в Москве. Местные жители предполагают, что могли взрываться цистерны с топливом. В то же время кремлевские пропагандистские ресурсы заявили якобы о "разрывах фейерверков", якобы хранившихся в ангаре.

Звук детонации во время пожара: смотрите видео

Однако официальной информации нет. Российские спасатели только сообщили, что якобы пожар ликвидировали в 01:59, а пострадавших нет. Однако это кажется маловероятным, ведь обуздать масштабный пожар, охвативший минимум 800 квадратных метров ангара с дизельным горючим, очень сложно. Можно предположить, что оккупанты могли хранить там что-то важное, а потому пытаются скрыть последствия масштабного пожара.

Масштабный пожар в Москве: смотрите видео

В Оренбурге горел аэропорт

В ночь на 31 декабря в российском Оренбурге горел аэропорт. Причиной возгорания стало короткое замыкание.

Из-за пожара людей начали выгонять на улицу, а рейсы задерживали на 10 часов. Утром 31 декабря аэропорт возобновил работу. Позже в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры заявили, что пожар возник на строительной площадке нового терминального комплекса аэропорта из-за возгорания кабелей.