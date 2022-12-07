В Москве 19-летний призывник выпрыгнул из окна, чтобы не ехать на войну

Россияне придумали еще один креативный способ, как избежать мобилизации. В частности, можно выпрыгнуть из окна прямо в военкомате. Правда, здесь еще следует рассчитать этаж.

О таком инциденте в Москве сообщили российские СМИ, пишет 24 канал. Его участником стал 19-летний юноша.

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Сломал несколько позвонков, но зато не в окопе

5 декабря россиянин оказался в военкомате по улице Саратовской. Парня должны были отправить на войну против Украины, однако он так сильно не хотел становиться "пушечным мясом", что решился на непростое решение. Юноша выпрыгнул прямо через окно.

Поскольку это был 4 этаж, парень остался жив, однако у него диагностировали серьезные травмы. Так, вместо участия в войне россиянин обошелся переломами позвонков.

В итоге своей цели парень достиг – на войну он в ближайшее время точно не поедет.

В России возобновляют мобилизацию

В последнее время в российских телеграм-каналах сообщают об активизации мобилизационных мер. В военкоматах якобы уже создают списки новых "мобиков", которых призовут в армию в период 12 декабря – 1 февраля. Повестки могут начать раздавать уже изо дня в день.

Интересно, что на этот раз на войну отправятся жители больших городов, потому что в селах уже некого забирать. В то же время повестки будут раздавать даже в поликлиниках, больницах и вузах. Кстати, в Кремле эту информацию не подтвердили, но и не опровергли.