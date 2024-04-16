В Москве загорелся единственный в России завод боеприпасов для С-300, – СМИ

В России вечером 16 апреля неспокойно. СМИ сообщают, что в Москве произошел пожар на территории завода "Авангард", где изготавливают боеприпасы для С-300.

Российские СМИ сообщают о пожаре на заводе в Москве. Известно, что он входит в состав акционерного общества "Концерн воздушно-космической обороны Алмаз-Антей", передает 24 Канал.

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В Москве произошел пожар на заводе, изготавливающем боеприпасы

Согласно обнародованным данным, в Москве на заводе "Авангард" пожар распространился на территорию 50 квадратных метров. Однако его смогли локализовать работники пожарной охраны, которые прибыли на помощь.

Предварительно, открытое горение удалось локализовать около 18.00. Пожар, вероятно, произошел в цехе №12, который расположен на улице Клары Цеткин в Москве около 17:00. Спасателям понадобился час, чтобы локализовать огонь, но не ликвидировать.

Известно, что Московский машиностроительный завод "Авангард" входит в состав акционерного общества "Концерн воздушно-космической обороны "Алмаз-Антей". На этом предприятии производят боеприпасы для зенитно-ракетных комплексов С-300 и С-400.

Однако по состоянию на сейчас доподлинно неизвестно то, что стало причиной пожара и есть ли жертвы. Также заметим, что официального подтверждения или заявлений относительно этой ситуации обнародовано не было, и эту информацию пока пока пока не комментировали.

В то же время на сайте вышеупомянутого завода указано, что предприятие является единственным в стране-агрессоре, которое производит эти ракеты. Согласно устаревшим данным, а именно – 2017 года, на заводе работали 2,5 тысячи работников.

В частности, завод "Авангард" расположен на севере Москвы. В мае 2019 года предприятие попало под санкции США вместе с учебным центром зенитных ракетных войск в Гатчине и Тульским конструкторским бюро приборостроения.

В России горит завод боеприпасов / Скриншот 24 Канал

Ранее в Москве горел завод МиГ

Российские СМИ сообщали, что в Москве 13 февраля вспыхнул завод МиГ на Ленинградском проспекте в Москве. По предварительным данным, пожар возник в цехе, реконструируемого, пристроенном к корпусу действующего завода,. Россияне писали, что пока здание не эксплуатировалось.

Отмечается, что пожар возник на 2-м и 3-м этажах здания. Причина возгорания пока остается неизвестной. Площадь пожара – 70 квадратных метров. Россияне провели эвакуацию. Из-за угрозы переброски огня на другие здания на место направили несколько пожарных бригад.