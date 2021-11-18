В Москве испугались совместных военных планов Украины и Великобритании

Великобритания намерена предоставить Украине кредит для развития и укрепления Военно-морских сил. Об этом узнали украинские СМИ еще 13 ноября.

И вот через несколько дней отреагировать решили и в России. Там заявили, что такое сотрудничество Киева и Лондона будет способствовать росту нестабильности в Европе.

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Военное сотрудничество Украины и Великобритании в Кремле видят как "фактор нестабильности"

Представительница министерства иностранных дел России Мария Захарова 17 ноября прокомментировала информацию о подписании масштабного соглашения о сотрудничестве в военно-морской сфере между Украиной и Великобританией.

Мы расцениваем этот факт как очередное доказательство наращивания британской военной активности в странах, граничащих с Россией. В частности, в Украине,

– сказала Захарова.

В целом поведение Лондона она назвала:

"Фактором нестабильности", причем аж во всей Европе.

И шагами, которые "создают реальные риски для региональной безопасности".

Естественно, представительница МИД России пообещала "адекватные ответные меры", но не рассказала, какие именно.

Кратко о военно-морском соглашении Киева и Лондона