В Москве из-за сильного ветра отпал кусок стены Кремля: эпическое видео

В российской столице разгулялся сокрушительный ветер. Шквальным потоком сорвало Зубец от стены, которая окружает Кремль.

Стихия сорвала установленные на стене леса. По иронии, стены Красной площади как раз реставрировали.

Событие дня в России Момент взрыва на заводе в Рязани попал на видео: число жертв возросло до 16

Как Кремль начал разрушаться от ветра

Ветер начал колыхать "строительные леса" днем 22 октября. Они потянули за собой часть архитектурного ансамбля. Момент эпического разрушения попал на видео. За моментом наблюдали десятки захваченных людей.



Один кирпичный зубец стены сорвало

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