В Москве массовые митинги
5 марта 2022 , 14:22Читати новину українською
Источник:"Сегодня"
В России начались митинги из-за военного вторжения в Украину. Люди массово вышли на улицы и протестуют против войны в Украине.
"Зеленский молодец, а путину п*здец"
На антивоенный митинг вышли жители Москвы. Тысячи людей заполонили большой проспект. Слышно, как сигналят машины, проезжающие мимо протестующих.
Примечательно Российский Аэрофлот остановил все международные рейсы, кроме полетов в Белоруссию
Смотрите видео митингов в Москве
Люди с флагами Украины скандируют "Зеленский молодец, а путину п*здец".
Видео скандирования на протесте в России