В Москве массовые митинги

5 марта 2022 , 14:22
Читати новину українською

Источник:

"Сегодня"

В России начались митинги из-за военного вторжения в Украину. Люди массово вышли на улицы и протестуют против войны в Украине.

"Зеленский молодец, а путину п*здец"

На антивоенный митинг вышли жители Москвы. Тысячи людей заполонили большой проспект. Слышно, как сигналят машины, проезжающие мимо протестующих.

Примечательно Российский Аэрофлот остановил все международные рейсы, кроме полетов в Белоруссию

Смотрите видео митингов в Москве

Люди с флагами Украины скандируют "Зеленский молодец, а путину п*здец".

Видео скандирования на протесте в России

 

Автор: Михайло Гема