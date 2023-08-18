Москве не спится: в столице России слышали взрывы

В ночь на 18 августа в Москве и Подмосковье слышали мощные взрывы. В частности, громко было возле "Москва-сити", этот деловой центр раньше не обходили вниманием дроны.

О взрывах сообщили в российских телеграм-каналах, сообщает 24 Канал. Вражеские паблики также выложили видео.

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Громкие звуки слышали в Красногорске и Одинцово. Однако горячее всего было в Москве. По свидетельству местных жителей, беспилотники пролетали над центром "Москва-сити".

Более того, один из дронов вроде бы свалился на крышу Экспоцентра.

Москву атакуют дроны / Смотрите видео:

Власти уверяют, что все "сбили"

Впоследствии об атаке отчитался мэр столицы государства-агрессора Сергей Собянин. Он признал, что разбудили москвичей именно беспилотники. Однако, убеждает Собянин, все вроде бы сбили.



Столб дыма мэр Москвы объясняет обломками, повредившими крышу. На месте работают спасатели.

Вот такой столб дыма виден в Москве: видео

Однако на этом приключения дронов в Москве не завершились. Сразу после вроде бы "идеальной" работы ПВО было закрыто воздушное пространство над аэропортом "Внуково". Все прилеты и отлеты были отменены.

В России участились взрывы

Все чаще беспилотники долетают не только в приграничные с Украиной области, но и в самую столицу государства-агрессора. Так 12 августа москвичи жаловались на дроны, с которыми не могла справиться российская ПВО.

Беспилотник вроде бы пролетел над МКАДом, однако ни о каких взрывах не сообщали. Да и пропагандистским СМИ посоветовали промолчать на эту тему.

11 августа дроны снова гудели над Москвой. Тогда беспилотник вроде бы сбили в районе Карамышевской набережной. Этот полет москвичи сняли на видео и посетовали, что до них "чуть не долетело".

В ГУР посоветовали россиянам не расслабляться и ждать больше гостей с неба. В украинской разведке говорят: атаки БПЛА обнажили всю систему российского ПВО. Теперь она выглядит неэффективной.

В военном ведомстве подтвердили атаку дронов и повреждения нежилых построек. Уверяют, что траекторию дрона удалось изменить.