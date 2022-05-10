Москве не удастся повторить 1968 год и другие попытки распространить тиранию, – Зеленский словакам

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к власти и народу Словакии. Он заверил, что Украина испытывает мощную поддержку и не даст России осуществить свое преступное намерение.

Украина стала форпостом для всего цивилизованного мира, которому удалось остановить русских оккупантов. Наш народ и армия остановили россиян и делают все для того, чтобы агрессор как можно скорее потерпел крах.

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России не удастся распространить тиранию

В своем обращении к словацкому парламенту и народу Владимир Зеленский поблагодарил за ту большую поддержку, которую Украина испытала от них с первых дней войны. Он отметил, что война, начатая Россией против Украины, касается всей Европы, ведь агрессор выступил против объединения на основе ценностей, которые ему чужды и непонятны.

Он также попросил Словакию стать голосом Украины в Европейском Союзе и уберечь от деструктивных сомнений всех, кто ценит свое благо выше свободы.

После двух месяцев полномасштабной войны украинцы вместе со всеми нашими друзьями на европейском континенте, проявившие солидарность в защите свободы, доказали, что Москве больше никогда не удастся повторить 1968 год и все другие попытки распространить тиранию, – подчеркнул Зеленский.

Победы Украины в войне с Россией: последние новости

В зоне ООС в течение суток 10 мая российские оккупанты шли в атаку 12 раз. Наши герои отразили все наступления врага и уничтожили много техники захватчиков.

4 раза враг шел в наступление на Востоке. Результат для него уже привычный: потеря как минимум 250 солдат и более 20 единиц боевой техники.

На Харьковщине нашим героям удалось освободить 4 населенных пункта. Кроме того, некоторые подразделения понесли такие потери в боях с ВСУ, что россиянам пришлось вывести их в Белгород. Там часть тех, кому удалось выжить, сразу написали рапорт на увольнение.

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