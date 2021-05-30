Русофобия и истерия, – в Москве отреагировали на возможное усиление санкций со стороны ЕС

В России предложение главы Европарламента усилить санкции против российских чиновников назвали якобы проявлением русофобии. Это якобы является вмешательством в дела России.

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что европарламентарии якобы не имеют "полномочий по введению рестрикций". Политик отметил, что одновременно Европарламент якобы продолжает свою "линию на вмешательство в дела российского государства".

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Это еще одно заявление в этом же ключе. Русофобия и антироссийская истерия стали визитной карточкой европарламентариев,

– сказал Слуцкий.

ЕС может ужесточить санкции

Глава Европарламента Дэвид Сассоли заявил, что отношения между ЕС и страной-агрессором сейчас "очень напряженные".

Политик убежден: ЕС должен усилить санкции против российских чиновников.

В то же время Сассоли подчеркнул, что необходимо "также установить более тесные контакты с населением и гражданским обществом и поддержать российских диссидентов, неправительственные организации и независимые СМИ".